マーケティング侍・りゅう先生「中小企業のAI導入率、日本は18%! 今後10年で伸びる業界を大胆予測」
「【保存版】2030年までに伸びるビジネスとは？アメリカの"最新ビジネス"をもとに厳選して5つ紹介します。」と題し、マーケティング侍・りゅう先生と法廷臨床心理士の遠藤氏が、今後日本でブレイクするであろうビジネス分野について徹底討論した。動画冒頭でりゅう先生は「海外に流行ってるビジネスを知れば、日本で未来を先取りできる」と強調。また視聴者の「今やってるビジネスが5年後、10年後も続くか不安」という声に応え、「海外の最新事例に学ぶことが日本の企業にとって一番簡単で再現性の高い未来予測だ」と語った。
今回注目された主な分野は5つ。まず「カーボン大アクサイルリムーブル」―CO2削減を推進する新インフラビジネスだ。「二酸化炭素はもはやゴミ。『あなたの吸って吐いている二酸化炭素はゴミです』という時代が来る」と警鐘を鳴らし、「インフラビジネスは政府からの補助金も手厚く、参入タイミング次第で天下が取れます」と呼びかけた。
続いて「長寿・アンチエイジング」市場。「生きるだけじゃなく、健康寿命を最大化する『バイオテック×サブスクサプリ』などのソリューションが今後グローバル展開しやすい」と指摘。さらに70代・80代向けの『モテ術』やサブカル商品も未開拓の急成長分野と断言する。
3つ目は「リコマース・サーキュラーファッション」。旧式アイテムや専門領域に特化した中古再販ビジネスが急伸し、「今まで気付かれなかった中古品に価値が生まれる時代が来ている。『業界特化型振り市』なども今後は狙い目」と語った。
特に賑わったのは「オートノマスAIエージェント」。業務自動化AIを企業導入する流れの重要性をCitingし、「AI導入だけで日本経済の順位は大きく上昇します。『中小企業でAI導入率は世界的には75%、日本は18%』と出遅れている現状。事務員1人あたり週11時間も業務を削減できるのに、使わない手はない！」と日本のビジネスパーソンに檄を飛ばした。
最後は「デジタルノマド経済」。生活・仕事の完全リモート化が進む中、「2030年には世界労働人口の25%がデジタルノマド。日本は彼らを呼び込む準備が不十分」としつつ、「デジタルノマド向けのコーリビング、共用シェアオフィス、日本全国で住み、働ける仕組み作りが儲かる。英語ができればチャンスは誰にでもある」と未来を描いた。
動画の締めくくりでりゅう先生は、「みんなが一番知りたいのは『このビジネス、私にもできる？』ということ。ビジネスは発見、自分に合うものをスモールテストしてから本格参入するのがコツ」と伝授。「あなたが次世代リーダーになるチャンス、ぜひ掴んでほしい」と視聴者へエールを送った。
