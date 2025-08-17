◇ナ・リーグ ドジャース3―2パドレス（2025年8月15日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷は今季自己最長の連続試合安打は12で途切れたが、チーム打撃で逆転勝ちに貢献した。0―1の3回無死満塁で二ゴロ。併殺崩れの間に同点に追いつき、続くベッツの中犠飛で勝ち越しに成功した。パドレスとの首位攻防3連戦初戦に1点差で先勝。連敗を4で止め再び首位に並んだ。

先発カーショーは6回1失点の好投で現役2位タイの通算219勝目を挙げ「先発としては、こういう投球をするのが当然」。主軸のマンシーが右脇腹の張りを訴え、今季2度目の負傷者リストに入ることになったが、全員野球で乗り越えた。

パドレスとは前回6月16〜19日の対戦で8死球が飛び交った。そんな宿敵とは22〜24日（日本時間23〜25日）にも敵地3連戦があり、10日間で計6試合。一戦必勝で臨む。（奥田秀樹通信員）

≪炭治郎帽子配布≫ドジャースは人気アニメ「鬼滅の刃」とコラボレーションした帽子を来場者に配布した。球団のロゴの横に主人公・竈門炭治郎のイラストが描かれ、試合開始の数時間前から球場前に長蛇の列ができた。また、今カードは「プレーヤーズ・ウイークエンド」として開催され、選手は特別なデザインのバットやスパイクを使用。イベントの一環で球場内の「築地銀だこ」では「大谷翔平のたこ焼き明太子（めんたいこ）」（16・99ドル＝約2500円）が売られ、40分待ちの盛況ぶりだった。