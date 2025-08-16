「やばい混戦具合！」「カオスすぎる」神戸が６位転落、７連勝の町田は？ J１最新順位表に反響続々「降格圏を抜けられなかったかー」
Jリーグは８月16日、J１第26節の９試合を各地で開催した。
勝点47で首位に立つ鹿島は福岡と対戦。50分に碓井聖生の得点で先制を許す展開も、84分に舩橋佑が同点弾を奪取。１−１のドローに持ち込んだ。
鹿島を１ポイント差で追う３位の神戸は横浜FCと相まみえ、90＋４分に伊藤翔のゴールで失点。０−１で敗れた。
６連勝と好調の町田はC大阪を３−０でくだし、連勝の数を７に伸ばす。京都は東京Vに１−０で競り勝ち、新潟対川崎は１−１で引き分けた。
16日の全試合が終了した時点で、Jリーグの公式Xが最新の順位表を公開。SNS上では以下のような声があがった。
「やばい混戦具合！ハラハラドキドキですね」
「J１も大混戦」
「カオスすぎるやろ...」
「鹿島、首位陥落...首位争い団子状態だけど、14位から下も団子状態だな」
「うむー、まだ、降格圏を抜けられなかったかー」
「町田に勝って次こそ降格圏脱出を！」
「下位３チームが少し差を縮めたな」
「京都なかなか落ちないな〜本物や」
「これ上位陣一試合も落とせないやつ」
「最高で最強のサンガは今年でした」
「19連勝は絵空事ではない！」
「レイソルこの混戦を２差で抜けるチャンス」
暫定で京都が首位に浮上し、神戸は６位に転落。町田は４位にランクアップし、７位以下は順位の変動がなかった。なお、J１第26節の結果と予定は以下のとおり。
▼８月16日開催分
鹿島 １−１ 福岡
清水 １−３ 横浜FM
浦和 ２−１ 名古屋
町田 ３−０ C大阪
湘南 ２−２ FC東京
新潟 １−１ 川崎
京都 １−０ 東京V
神戸 ０−１ 横浜FC
広島 １−０ G大阪
▼８月17日開催分
岡山 18:00 柏
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】東京Vを下し暫定首位浮上。J１最新順位表
