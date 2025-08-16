札幌OBは「来なかったので打ったと思う」。新生コンサ相手に秋田が先制。諸岡の右足シュートが味方に当たりゴールイン
ブラウブリッツ秋田は８月16日、J２第26節で北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦している。
指揮官交代で新体制の相手に対し、アウェーチームは序盤から優位に試合を進める。いくつかのチャンスを作るなかで、そのうちの１つを仕留める。
36分、左サイドからの攻撃で、佐藤大樹のクロスはカットされるが、キープした原康介に素早くプレスをかけてパスミスを誘う。こぼれ球を拾った諸岡裕人が、フリーの状態で余裕を持ってシュート体勢に入り、右足を振り抜く。放たれたボールは味方の鈴木翔大に当たってコースが変わり、GK高木駿が伸ばした手を弾いてゴールに吸い込まれた。
試合を中継する『DAZN』で実況を務める藤井孝太郎氏が「間を上手く抜けていきました」と伝えると、札幌OBで解説の大森健作氏が、次のように見解を示す。
「原選手が少し判断が遅れて、秋田の選手が奪ってから、ここへのアプローチがなかった。諸岡選手に対して、時間がありました。これだけあると、いろんな選択肢を持ったなかで、クロスを最初、考えたと思うんですよ。ただ来なかったので打ったと思うんですけどね」
札幌の守備の強度がやや少し下がってしまったか。果敢に攻め続けた秋田が１点をリードして前半を終えた。なお、スコアラーは当初、諸岡だったが、後に鈴木に訂正された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】俺だよ、俺！ 鈴木翔大が先制弾、梶谷政仁が貴重な追加点を奪取
