【東京】サマータイムドッグランが「イーノの森Dog Garden」で期間限定開催中！日曜日は早朝4：30から利用OK

こんにちは！おでかけわんこ部です。

毎日厳しい暑さが続いていて、愛犬とのお散歩やお出かけに困っている飼い主さんは多いのではないでしょうか。

東京夢の島マリーナ内にある「イーノの森Dog Garden」では、この季節に嬉しい「サマータイムドッグラン」が開催中！

暑さが少し和らいでいる時間帯に愛犬とドッグランで思いっきり遊べるということで、詳しくご紹介します。

「イーノの森Dog Garden」ってどんなとこ？出典：公式サイト

「イーノの森Dog Garden」は、東京夢の島マリーナ内にある大型ドッグランリゾートです。

都心ながら豊かな緑に囲まれたアウトドアスクウェア（緑地エリア）には、広々とした芝生のドッグランやノーリードでお散歩ができるフォレストランなど充実のランエリアが整っています。

施設にはドッグトレーナーが常駐しているので、安心して利用できるところも大きな魅力◎

ドッグランのほか、カフェやBBQ広場、ドッグイベントの開催もありますよ。

充実した施設で愛犬と一緒に非日常を楽しめます！

期間限定「サマータイムドッグラン」実施中出典：公式サイト

毎日厳しい暑さで、愛犬とのお散歩やお出かけが心配になりますよね。

1日中愛犬と過ごせるコンテンツがそろった「イーノの森Dog Garden」で、この夏「サマータイムドッグラン」が開催中！

「暑い夏でも愛犬をたくさん遊ばせてあげたい」「思いっきり走り回ってもらいたい」という飼い主さんの想いに応えて、昨年開催され大好評だったイベントです。

今年は初の試みとして、日曜日限定の「サンライズドッグラン」もスタートしていますよ～！

イーノの森Dog Garden「サマータイムドッグラン」概要出典：公式サイト

今年のサマータイムドッグランは、夕方以降の涼しい時間帯に愛犬との時間を楽しめる「サンセットドッグラン」と、早朝の静けさと涼しさの中で走り回れる「サンライズドッグラン」が開催されています！

※ご利用には事前予約および利用登録が必要です

※気象状況により中止となる場合がございます（詳細は公式サイトにてご確認ください）

※火曜日は休園です

サンセットドッグラン（毎日開催）

出典：公式サイト

日差しが少し和らいだ夕方以降に利用可能！

夕暮れの風を感じながら愛犬とのランタイムを楽しもう♪

実施期間：2025年7月5日（土）～8月31日（日）の毎日

時間帯：午後3時～午後8時

サンライズドッグラン（日曜限定）

出典：公式サイト

初の試みとして今回開催されるサンライズドッグラン！

早朝の静けさと涼しさの中で、爽やかな一日の始まりを愛犬と一緒に過ごしませんか？

ぜひ愛犬と一緒に朝活で一日をスタートさせよう♪

実施期間：期間中の日曜日（全9回予定）

時間帯：午前4時30分～午前8時

施設情報

＜DATA＞「イーノの森Dog Garden」

【住所】東京都江東区夢の島３丁目２－１ 東京夢の島マリーナ内

【公式HP】 https://inoforest-dog.com/

【駐車場】駐車場あり

【施設種別】屋外ドッグラン

【サイズ別エリア】エリア分けあり

【料金】有料

【貸切利用】貸切可

【犬種条件】大型犬OK

※そのほか詳しい同伴ルールや条件については公式サイトをご確認ください

まとめ

「イーノの森Dog Garden」ではドッグランのほかカフェやBBQ場などもあり、愛犬と一緒に楽しく過ごせるスポットです。

愛犬との夏のお出かけ先に悩んでいる飼い主さんは、ぜひイーノの森へ遊びに行ってみてくださいね♪

https://inoforest-dog.com/