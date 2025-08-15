¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×È¯É½¡ª ¥¥é¥¥é¤Ê¡ÖÇ÷ÎÏ¥¨¥¢¥í¡×»ÅÍÍ¤âÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥ê¥Ã¥¿¡¼28km°Ê¾åÁö¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÀßÄê¤Î¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡×¤È¤Ï
¿·¤¿¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤È¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡×
¡¡2025Ç¯8·î5Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï2003Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë7¿Í¾è¼Ö¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æü¾ï¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¤Þ¤Ç½éÂå¤«¤éÉý¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê77Ëç¡Ë
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯È¯Çä¤Î3ÂåÌÜ¤Ç¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¼¼Æâ¹â¤ò¸þ¾å¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4260mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1695mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2750mm¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤³¤ì¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¡£ºÇ¤âÇ³Èñ¤ÎÎÉ¤¤¥â¥Ç¥ë¤ÇWLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ28.8km¡¿L¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½à¤È¤·¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Û¾ï»þÂÐ±þ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤òÁ´¼Ö¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¡ÖETC2.0¡ÜÁ°¸åÊý¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡×¤Ê¤É¤ò°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷²½¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï207Ëü7900±ß¤«¤é¡¢332Ëü2000±ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥¨¥ó¥¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡×¤Ï¡¢¥á¥Ã¥²Ã¾þ¤È¥Ü¥Ç¥£Æ±¿§¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä·²¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥ÈA¡×¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥ê¥¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Î3ÅÀ¹½À®¤ÇÅÉÁõºÑ¤ß17Ëü1600±ß¡£
¡Ö¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥ÈB¡×¤Ï¥ê¥¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤ò¥Þ¥Õ¥é¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼ÉÕ¤¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢ÅÉÁõºÑ¤ß20Ëü2400±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¥°¥ê¥ë²¼¤Ë¥Ü¥Ç¥£¿§¤òÇÛ¤·¡¢½Å¿´¤ò²¼¤²¤¿°õ¾Ý¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¸åÊý¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥ó¤ÇÆ°¤¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¸åÎØÉÕ¶á¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê´¶¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤Ï³°Â¦¤ËÊ§¤¦Â¤·Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î°ÂÄê´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë·Á¾õ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¥«¥Ã¥¿¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¹õ¿§Â¤·Á¤Ç±äÄ¹¤·¡¢¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò¶¯²½¡£
¡Ö¥¯¡¼¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¥¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¡¼¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ò¥»¥Ã¥È²½¤·¡¢Á´¼þ¤Ë¤ï¤¿¤ê²Ã¾þ¤òÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡×¤ä15¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÃ±ÉÊÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÅÉÁõºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤ÈÁÇÃÏ»ÅÍÍ¤¬ÁªÂò¤Ç¤¡¢ÅÉÁõºÑ¤ßÀßÄê¿§¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡¢¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î3¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖBRIGHT TECH ELEGANCE¡×¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£