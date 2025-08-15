¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÖÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡×¤ò8·î18ÆüÈ¯Çä¡ª ¿¿²Æ¤ÎÎÃ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÇÕ
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯8·î18Æü(·î)¤è¤ê¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ØÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤òÁ´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Û¤í¶ì¤¯¹á¤êË¤«¤ÊËõÃã¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¥Æ¥£¡¼¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬579±ß¡¢Å¹ÆâÍøÍÑ¤¬590±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¤À¡£
¡ØÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢ËõÃã¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤¦¤Þ¤ß¤¬ºÝÎ©¤ÄËÜ³Ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿°ìÇÕ¤À¡£¥Æ¥£¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢ËõÃã¤Î±ü¿¼¤¤¹á¤ê¤äËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¢¤ë¤Û¤í¶ì¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥«¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥à¡¼¥¹¤È¡¢¹á¤ê¤¿¤ÄËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¥à¡¼¥¹¤Î¤¢¤Þ¤¯¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÂ¤ÎÉ÷¾ð¤¬Â©¤Å¤¯¡È¿¿²Æ¤ÎÎÃ¤ßËõÃã¡É¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Ï¡¢Iced¤ÎTALL¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£ÈÎÇä¤Ï2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ø¡ØÎÃ¤ß ËõÃã ¥à¡¼¥¹ ¥Æ¥£¡¼¡Ù¡Ù
È¯Çä¡§2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¡Á
²Á³Ê¡§¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç 579±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿Å¹Æâ¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç 590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼è¤ê°·¤¤¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.starbucks.co.jp/
