相武紗季、20年前の姿とあまりの“変わらなさ”に驚きの声「すごい」「どういうこと？？」
女優の相武紗季（40歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。20年前の姿とあまりの“変わらなさ”に驚きの声が上がった。
番組は今回、「私のNo.1夏ソングはコレ」をテーマに、ゲストの“No.1夏ソング”を聞いていく中で、相武は「（今回も共演している）友近さんとご一緒した、20年前の（連続ドラマ）『がんばっていきまっしょい』（関西テレビ・フジテレビ系）というドラマがあって、そこの主題歌の（aikoの）『キラキラ』」を挙げる。
相武は「ボートのドラマだったので、愛媛で3か月、ほんとにいろんな場所に行って、合宿して、本当にボート合宿をずっとやってたんですけど」と話し、当時の写真が紹介されると、MCの海原やすよ ともこのやすよ（49歳）が「20年前でしょ…えっ！？ どうなってんの！？ いま、これ、どういうこと？？」と、あまりの“変わらなさ”に驚きの声を上げた。
これにサバンナ・八木真澄も「ホンマに変わってないですね」、ともこも「こんな変わってない人もおるん？？」「これはすごい！」、上地雄輔も「変わってない、変わってない」と、写真と並んだ現在の姿を見て、ただただ驚くばかり。
上地は「左の子（＝写真の20年前の相武）がメイクしたら右の子（＝現在のスタジオにいる相武）だもん」と話し、ともこは「めっちゃすごい…」と言葉を失った。
なお、同作に出演していた友近も当時の写真が紹介され、20年前と全然変わってないと大盛り上がり。ただ、ともこは「（友近は）若いってわかるやんか。相武さんは、若いともなんともなくて、（若いときと今が）一緒やねんけど」、やすこも「だいたい昔の写真見たら『若かったね』ってなるもんね」と頷いた。
