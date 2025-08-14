俳優の杉浦太陽（44）とタレントの辻希美（38）が14日、自身のインスタグラムを更新。8日に誕生した第5子次女の名前が夢空（ゆめあ）と決まったと発表した。

辻は「命名 我が家の次女の名前が決まりました 5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と報告。

また「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて(ゆめあ)と言う名前に決めました これからは希空、青空、昊空、幸空に続き夢空をどうぞ宜しくお願いします」とつづった。

また、杉浦も「ベビちゃんの名前が決まりました?杉浦 夢空(ゆめあ)です何度も何度も家族会議して、みんなで決めた名前です 夢いっぱいな人生のスタート 杉浦ファミリーの次女・夢空ちゃん これから、よろしくお願いします」と報告した。

辻は07年に杉浦と結婚し、同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空（のあ）、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子2男の幸空（こあ）さんを出産した。

子供の名前には全員「空」がついており、第5子についても杉浦が以前「“空”を入れよう」と考え中だと明かしていた。