出雲発♡縁結びルルルン×アンドハニーMeltyの限定コラボ第2弾

毎日のケアタイムが、もっと特別になるチャンス♡ヴィークレアの人気ヘアケアブランド「アンドハニー」と、フェイスマスクの定番「ルルルン」が再びタッグを組み、2025年8月11日より数量限定で『＆honey Melty モイストリペア ルルルンコラボ』を発売！今回のテーマは「縁結び」。島根・出雲発のご当地マスク「縁結びルルルン」と、人気のMeltyシリーズが出会い、香りもうるおいもスペシャルな仕上がりに。旅気分も楽しめるコラボセットに注目です♪

数量限定！縁結びルルルンとの特別コラボ

2023年の第1弾に続き、待望の第2弾が登場！

今回のコラボは、アンドハニーシリーズで最も人気の「Melty モイストリペア」と、旅するルルルンシリーズの中でも縁起の良さが話題の「出雲生まれの縁結びルルルン」がコラボレーション。

牡丹の香りが広がるフェイスマスクと、濃密なはちみつ美容成分が配合されたヘアケアで、心もうるおうひとときを演出します。数量限定だからこそ手に入れたい、スペシャルなセットです。

mofusandのハンドクリームで癒し時間♡キュートな新作登場

注目アイテムは3種類のラインナップ

今回登場するのは、選べる2種のアイテム。

アンドハニー メルティ ルルルン モイストリペア ペアセット（3,080円・税込）は、シャンプー（440mL）とヘアトリートメント（445g）に、牡丹の香りの縁結びルルルンフェイスマスク（1袋・30mL）をセットにした豪華仕様。

アンドハニー メルティ ルルルン モイストリペア ヘアオイル3.0（1,540円・税込）は、100mLサイズで持ち運びやすく、しっとりなのにベタつかない使用感が◎。

髪と肌、どちらもうるおいを届けてくれるコラボならではのラインナップです。

香りでも旅気分を♡ご当地感たっぷり

“旅するルルルン”シリーズの中でも人気の「縁結びルルルン」は、島根県出雲市にちなんだご当地フェイスマスク。

ふんわり広がる牡丹の香りが印象的で、バスタイムに旅気分をプラスしてくれます。

うるおいにこだわる両ブランドの想いが詰まった今回のコラボで、心もお肌もほっこり癒されること間違いなし♡自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりです。

縁をつなぐ、特別なうるおい時間をあなたに

日々のケアに小さなときめきを添えてくれる「ルルルン」と「アンドハニー」の限定コラボ。縁結びの願いを込めた香りと、髪も肌もうるおす成分に包まれて、ちょっぴり贅沢なバスタイムを楽しんでみませんか？

数量限定だから、気になる方は早めにチェックを。出雲発の“ご縁”が、あなたの毎日をやさしく彩ってくれますように。