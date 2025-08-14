ＭＨＴが２５年１２月末時点の株主から株主優待制度を新設 ＭＨＴが２５年１２月末時点の株主から株主優待制度を新設

メンタルヘルステクノロジーズ<9218.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年１２月末日時点で２単元（２００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万円分を進呈する。また、２６年１２月末日時点の株主からは長期保有特典として、１年以上継続して保有する株主に追加でデジタルギフト３０００円分を進呈する。



同時に発表した６月中間期連結決算は、売上高３０億２３００万円（前年同期比３２．９％増）、営業利益２億７８００万円（前年同期１億１００万円の赤字）となった。「産業医クラウド」を展開するメンタルヘルスソリューション事業で、大手顧客との契約が前年同期比５７増の２１１グループと大幅に増加したことが寄与した。また、看護補助者及び医療事務人材サービスのメディカルワークシフト事業も期初から寄与した。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高７１億８９００万円～７２億６５００万円（前期比４０．０％～４１．５％増）、営業利益９億円～１０億円（同８．２倍～９．１倍）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS