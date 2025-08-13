¡Ô¼Ú¶â¤Ç10Ç¯´Ö¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤ÎÂ©»Ò¤â¡Õ¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È4ÃË5½÷¤È»°¤Ä»Ò¡É¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸½ºß¡Ö¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§Å¹°÷¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Ä¹¡×¡Ö3»ù¤ÎÊì¡×ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é12Ç¯
¡¡ºÇ¹â»ëÄ°Î¨19.3%¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØÄË²÷¡ª¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£2006Ç¯9·î¡Á2013Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ»»32²óÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡È¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡É¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬¸ÄÀÅª¤Ê¸µºÊ¤¿¤Á¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤òÊ»¤»¤ÆÁíÀª18¿Í¡Ê5ÃË13½÷¡Ë¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÎ»¤«¤é12Ç¯¨¡¨¡¡£ÎÓ²¼»á¤¬¸µºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿4ÃË5½÷¤È»°¤Ä»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬»°¤Ä»Ò¡Ê¿´Èþ¡¢³¤Èþ¡¢¶õÈþ¡Ë¤â¡Ö¼Â»Ò¡×¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò»Ò°é¤Æ¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤ÀÎÓ²¼»á¡£¸½ºß¤Ï¡¢½µ5Æü¤ÎÀ¶ÁÝ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡½÷¡¦½ÀÈþ¡Ê¤è¤·¤ß¡¢29¡Ë¤µ¤ó¤È»Í½÷¡¦ÅÔÈþ¡Ê¤È¤È¤ß¡¢24¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYouTube¤Ê¤É¤Ç±³¤Ð¤«¤ê¤ÎÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì¼¤¬É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¤Ç¤¿¤é¤á¤Ð¤«¤êÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª¡×
¡¡³«¸ý°ìÈÖ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ç¥Þ¾ðÊó¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤¿ÎÓ²¼»á¡£
¡Ö¼Â¤Ï½ÀÈþ¤ÈÅÔÈþ¤ÏÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½ÀÈþ¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¬¥é¥¹²Ã¹©¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅÔÈþ¤Ï¡¢3»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ô²½Áå¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2¿Í¤È¤âÄ«¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬5¿Í¤ÎÂ¹¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÝ°é±à¤Þ¤Ç30Ê¬¤«¤±¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¹¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¼¤¬´î¤Ö¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢Ì¼Ì»¤Î¤ªÊÛÅö¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ªÊÛÅö¤â11Ç¯´Öºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤ªÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤¿¤Á¤¬¤¿¤Þ¤ËÉþ¤È¤«¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
3ÃË¤¬1700Ëü±ß»ý¤ÁÆ¨¤²¡Ä²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÊÖºÑ¤¹¤ë
¡¡Ä¹½÷¡¦°¦Èþ¡Ê¤Þ¤Ê¤ß¡¢33¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À°ÂÎ»Õ¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¡¦¿·»Ö¡Ê¤¢¤é¤·¡¢32¡Ë¤µ¤ó¡¢ÎÁÍý¿Í¤À¤Ã¤¿¼¡ÃË¡¦Ç®»Ö¡Ê¤¢¤Ä¤·¡¢30¡Ë¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»ÍÃË¡¦¸»»Ö¡Ê¤²¤ó¤·¡¢28¡Ë¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î¤³¤í¡¢»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤â¤½¤ì¤¾¤ì¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÎ©ÇÉ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹ÃË¡¦¿·»Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶á¡¹¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»°ÃË¡¦Éð»Ö¡Ê¤à¤µ¤·¡¢29¡Ë¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¸½ºß¾ÃÂ©¤¬ÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉð»Ö¤ÏÅö»þÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢1200Ëü±ßÄøÅÙ¤ò»È¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤È¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡£Åö»þ¤Ï1²ó20Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤Ë¼ê¤ò½Ð¤»¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡È²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤±¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¶â¤òÊÖ¤½¤¦¤ÈÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤ÎÊý¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò1²ó¤âÅÜ¤é¤º¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÖºÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð²¿¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î·×¤é¤¤¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿ÎÓ²¼»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤ÏºÇ°¤ÎÊý¸þ¤Ø¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÄÉð»Ö¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ê¶¥Äú¡Ë¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤«¤é¤µ¤é¤Ë500Ëü±ß¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹ç·×1700Ëü±ß¤Ï»È¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤¹¤Ù¤Æ´°ºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÈÂ²¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö1ÅÙÊ¡²¬¤ËÆ¨¤²¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÏ¢¤ìµ¢¤·¤Æ»ä¤¬Å¹Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°¤ÇÆ¯¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤â¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÉð»Ö¤Ï¡Ë»ÍÃË¤Î¸»»Ö¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦10Ç¯¶á¤¯¡¢¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤é²¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤¬»à¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤â¤·¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È·»Äï¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤é¤Þ¤¿²ÈÂ²¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÍ¥¤·¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î¿¬¿¡¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸Þ½÷¡¦¿´Èþ¡¢¼·½÷¡¦¶õÈþ¤Ï¥á¥¤¥ÉµÊÃã¤ÇNo.1¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ØÄË²÷¡ª¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢Í£°ì¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»°½÷¡¦»íÈþ¡Ê¤¦¤¿¤ß¡¢26¡Ë¤µ¤ó¡£2018Ç¯7·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç4¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¡£2021Ç¯ÅÙ¤Î¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Ê½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡Ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É³èÌö¡£¸½ºß¤Ï½÷»Ò¥×¥íÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤â½ÀÆ»¤ä¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É³ÊÆ®²È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÎÓ²¼»á¤À¤¬¡¢»°½÷¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂÎ´´¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é1Ç¯¤Ç¡¢¹áÀî¸©¤ÎÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢1ÅÙ¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ÀÆ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â»ØÆ³¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¤È¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ØÆ³¼Ô¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Èº®Íð¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î»þ¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò9²óËÉ±Ò¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¾ì¤Ë¤â±þ±ç¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Þ¤ÀÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¤Ê¤¤¤È¡£¥Ø¥í¥Ø¥í¤Î»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¤³¤ì¤¾²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¡É¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Ã¤Æ°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÎÓ²¼»á¤¬±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÎºÊ¡Ê²ÂÈþ¤µ¤ó¡Ë¤¬ÎÓ²¼»á¤Î¼Â»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»°¤Ä»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Æ±µïÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸ÍÀÒ¾å¤ÏÆ±»á¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬·ì±ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£»°¤Ä»Ò¤Î3¿Í¤Ïº£¡¢¤É¤³¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ12ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿ÄÝÈþ¡Ê¤Ä¤à¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö23ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°¤Ä»Ò¤Î¤¦¤Á¡¢¸Þ½÷¤Î¿´Èþ¡Ê¤Ò¤í¤ß¡Ë¡¢¼·½÷¤Î¶õÈþ¡Ê¤Ò¤í¤ß¡Ë¤Ï°ì»þ´ü¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥á¥¤¥ÉµÊÃã¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ò2¿Í¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÊì¿Æ¤Î¤¤¤ë´ôÉì¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï»½÷¤Î³¤Èþ¡Ê¤Ò¤í¤ß¡Ë¤â´ôÉì¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤â¿´Èþ¤È¶õÈþ¤¬¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯²û¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼Â»Ò¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È¬½÷¡¦ÄÝÈþ¡Ê¤Ä¤à¤ß¡¢17¡Ë¤â¸µºÊ¤Î¤¤¤ë´ôÉì¸©¤Ç¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¿äÁ¦¤ÇÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÎÓ²¼»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤âÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢Âç¼êÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊVOD¡Ë¤«¤éÂ³ÊÔ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö5¡Á6Ç¯Á°¤«¤Ê¡£¡ØÄË²÷¡ª¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡Ù¤ÎÂ³ÊÔÅª¤Ê¤â¤Î¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¤¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ã¥é¤¬¤Ê¤ó¤È1200Ëü±ß¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë»°ÃË¡¦Éð»Ö¤Î¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¤ë¤È»×¤¤¡¢»ä¤Ï¾è¤êµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â·ëº§¤·¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤«¤éÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê²ÈÂ²¤«¤é1¿Í¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
