終戦から80年という大きな節目を迎える日本の終戦日に合わせて、「戦争とは何か」「平和とは何か」を改めて見つめ直す48時間にわたる特別編成『特集：終戦80年・日本はなぜ戦争に向かったのか？』がヒストリーチャンネルにて放送決定。

1931年の満洲事変、1937年の日中戦争、そして1941年の真珠湾攻撃から始まった、15年間に及ぶ昭和期・日本の戦争。ガダルカナル、タラワ、サイパン、ルソン、硫黄島、沖縄へと続く激戦の記録と、広島・長崎への原爆投下、そして、戦争に翻弄されながらも復興を目指した終戦後の人々の姿。これら激動の歴史を、日本と海外それぞれの視点から描いた多様な番組の数々を、一挙特集放送する。さらに、ヨーロッパ戦線の転換点「ノルマンディー上陸作戦」や第二次大戦全体の流れを捉える国際ドキュメンタリー、昭和天皇やマッカーサー、トルーマンといった当時の指導者たちの人物像に迫る伝記などを通し、日本唯一の歴史エンターテイメント専門チャンネルが時代の全貌を立体的に描き出します。

戦争の記憶に正面から向き合い、過去から何を学び、これからどのように生きていくべきか。80年という時間を経た今だからこそ問う特集にご注目を。

特集：終戦80年・日本はなぜ戦争に向かったのか？タイムテーブル

放送日時：8月14日(木)朝6時〜15日(金)30時

◆第１日 8月14日(木)

6：00〜『偵察写真が語る第二次世界大戦』

12：00〜『バイオグラフィー：アドルフ・ヒトラー 〜ナチス総統』

13：00〜『ノルマンディー上陸作戦〜失われたフィルム〜』

16：00〜『D-Day：ノルマンディー上陸作戦の真実』

17：30〜『20世紀の証言 〜歴史が動いた瞬間』

19：00〜『偵察写真が語る第二次世界大戦』

24：30〜『宇宙から見た第二次世界大戦』

26：00〜『歴代大統領が見た第二次世界大戦』

◆第2日 8月15日(金)

6：00〜『偵察写真が語る第二次世界大戦』

8：00〜『20世紀の証言 〜歴史が動いた瞬間』

8：55〜『宇宙から見た第二次世界大戦』

10：27〜『名もなき人々の戦争』

12：00〜『バイオグラフィー:昭和天皇〜Hirohito』

12：50〜『バイオグラフィー:ダグラス・マッカーサー 〜GHQ最高司令官』

13：40〜『ヒロシマ・ナガサキ:75年前の真実』

15：50〜『名もなき人々の戦争』

16：45〜『バイオグラフィー：ハリー・S・トルーマン 〜米第33代大統領』

17：32〜『昭和天皇 Hirohito 〜ラストバンザイ』

18：19〜『バイオグラフィー:昭和天皇〜Hirohito』

19：07〜『バイオグラフィー:東京ローズ〜戦時下の女性アナウンサー』

20：00〜『ヒロシマ・ナガサキ:75年前の真実』

21：24〜『名もなき人々の戦争』

22：57〜『東京レガシー TOKYO LEGACY』

24：30〜『20世紀の証言 〜歴史が動いた瞬間』

25：18〜『偵察写真が語る第二次世界大戦』

注目番組

『偵察写真が語る第二次世界大戦』

8月14日(木)6：00〜／19：00〜、8月15日(金)6：00〜／25：18〜

第二次世界大戦における重要な戦いの瞬間を、近年発見された、戦闘中及びその前後に撮影された偵察写真を用いながら、ヨーロッパ戦線と太平洋戦争で巻き起こった1940年〜1945年までの重要な戦局を振り返る。数多の激戦を戦い抜いた兵員たちの証言と、戦場の中心地で撮影された写真により、第二次大戦が新しい視点で語られる。

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved

『D-Day：ノルマンディー上陸作戦の真実』

8月14日(木)16：00〜

1944年6月6日、連合軍は史上最大規模のノルマンディー上陸作戦を決行。アメリカ軍は、ドイツ軍の激しい抵抗に遭い、オマハ・ビーチや内陸の戦闘で多くの犠牲を出しながらも、人種の違いを超えて団結し、前進を続ける。兵士の体験談や当時の貴重な映像を交えながら、世界の運命を変えたこの作戦の真実に迫る。

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.

『バイオグラフィー:昭和天皇 〜Hirohito』

8月15日(金)12：00〜

1945年8月15日正午玉音放送で終戦が告げられた――

昭和天皇。彼に対するイメージは終戦を境に大きく変わる。それは戦後、経済大国へと発展を遂げた日本の変化とも重なるものだ。争いを嫌いながらも、なぜ彼は生きた神と呼ばれ、戦いのシンボルとされてしまったのか。激動と混乱の時代を生き抜いた天皇の苦悩に迫る。

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.

『ヒロシマ・ナガサキ:75年前の真実』

8月15日(金)13：40〜

広島と長崎への原爆投下から75年。科学者、軍人、被爆者など当事者の肉声と、世界初公開となるものを含む日米の貴重なアーカイブ映像の数々から、戦争を終わらせる究極の兵器を目指したマンハッタン計画の全貌、原子爆弾開発の裏側、そして原爆が与えた痛ましい被害を振り返る。現代に生きる我々が受け取るべきメッセージとは？

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.

『名もなき人々の戦争』

8月15日(金)15：50〜

全ての日本人が、戦っていた。「War of Innocents 名もなき人々の戦争」は日本のいわゆる“15年戦争”を一般市民の目線で辿るヒストリーチャンネル制作オリジナルドキュメンタリー。日本を破滅の淵へ追いやった戦争を政治・思想・プロパガンダ・ポップカルチャーなど様々な角度から専門家たちが紐解き、当事者たちの証言を通して激動の時代が蘇る。

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.

『バイオグラフィー：東京ローズ〜戦時下の女性』

8月15日(金)19：07〜

太平洋戦争中、「東京ローズ」と呼ばれる女性アナウンサーが、日本の対敵プロパガンダ放送で米兵たちを魅了した。米国は戦後、ある日系アメリカ人女性を東京ローズであるとして反逆者の汚名を着せる。日米間で翻弄されながらも、米国市民としての誇りを捨てなかった女性の生涯に迫る。

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.