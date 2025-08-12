ACLE東地区全12チームが決定!! 元千葉MF仲村京雅&東山出身FW久乗聖亜擁するバンコク・UはPO敗退
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は12日、中国でプレーオフを開催して2025-26シーズンの東地区全12チームが出揃った。リーグステージの組合せ抽選会は今月15日午後6時(日本時間)を予定しており、AFC公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。
プレーオフは成都蓉城(中国)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の対戦。バンコク・Uは昨年シンガポール国籍を取得した元ジェフユナイテッド千葉MF仲村京雅と、東山高と関西大で10番を背負ったFW久乗聖亜が先発出場した。
試合はスコアレスで前半を終了すると、成都蓉城が後半23分にMFミン・ヤン・ヤンのゴールで先制した。続く同26分にはFWフェリペが追加点を決めた。バンコク・Uは反撃を試みるも、終盤に193cmの長身を誇るフェリペに再び決められてタイムアップ。成都蓉城が3-0で勝利し、ACL時代を含めて初となる出場を決めた。
以下、ACLEに出場する東地区全12チーム
▽日本
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア
▽韓国
蔚山HD
江原FC
FCソウル
▽中国
上海海港
上海申花
成都蓉城
▽タイ
ブリーラム・ユナイテッド
▽オーストラリア
メルボルン・シティ
▽マレーシア
ジョホール・ダルル・タクジム
プレーオフは成都蓉城(中国)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の対戦。バンコク・Uは昨年シンガポール国籍を取得した元ジェフユナイテッド千葉MF仲村京雅と、東山高と関西大で10番を背負ったFW久乗聖亜が先発出場した。
以下、ACLEに出場する東地区全12チーム
▽日本
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア
▽韓国
蔚山HD
江原FC
FCソウル
▽中国
上海海港
上海申花
成都蓉城
▽タイ
ブリーラム・ユナイテッド
▽オーストラリア
メルボルン・シティ
▽マレーシア
ジョホール・ダルル・タクジム