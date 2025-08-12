　AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は12日、中国でプレーオフを開催して2025-26シーズンの東地区全12チームが出揃った。リーグステージの組合せ抽選会は今月15日午後6時(日本時間)を予定しており、AFC公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。

　プレーオフは成都蓉城(中国)対バンコク・ユナイテッド(タイ)の対戦。バンコク・Uは昨年シンガポール国籍を取得した元ジェフユナイテッド千葉MF仲村京雅と、東山高と関西大で10番を背負ったFW久乗聖亜が先発出場した。

　試合はスコアレスで前半を終了すると、成都蓉城が後半23分にMFミン・ヤン・ヤンのゴールで先制した。続く同26分にはFWフェリペが追加点を決めた。バンコク・Uは反撃を試みるも、終盤に193cmの長身を誇るフェリペに再び決められてタイムアップ。成都蓉城が3-0で勝利し、ACL時代を含めて初となる出場を決めた。

　以下、ACLEに出場する東地区全12チーム

▽日本

ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島

FC町田ゼルビア

▽韓国

蔚山HD

江原FC

FCソウル

▽中国

上海海港

上海申花

成都蓉城

▽タイ

ブリーラム・ユナイテッド

▽オーストラリア

メルボルン・シティ

▽マレーシア

ジョホール・ダルル・タクジム