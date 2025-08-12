元ＣＢＣでフリーの石井亮次アナウンサーが１２日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、伊東市の田久保真紀市長がＸに掲載した、自身に送られて来たメッセージを紹介するも「２０回以上読んだが意味がわからない」と首を傾げた。

番組では１３日に予定されている伊東市の百条委員会に田久保市長が出頭するのか？という話題を取り上げた。その中で、田久保市長が１１日にアップした自身に送られて来たというメッセージのスクショも紹介。「８／６水に私に送られてきたメッセージ、私からは返信なし」と説明。石井アナがその文書を読み上げた。

「７月７日に辞職会見にした方が良いと進言しましたが、１カ月経ち良くなりましたか？悪くなる一方です」「私は副市長にどうですか？と考えて田久保市長へ打診しようかと考えました」「一部の支援者が学歴関係ないと公職選挙法を理解していないから刑事告発しました！」などの文が書かれている。

石井アナは「私はこれ、２０回ぐらい読みましたけど、あんまり意味が分からない。途中から意味が分からない」「なんで（ＳＮＳに）載せているかも分からない」と首を傾げ「説明責任、これはこうこうという理由で載せていると。一言言ってくれてもいいんじゃないの？」と訴え。「兎にも角にも、これを載せた意図。何度も言いますがわからない」と繰り返していた。