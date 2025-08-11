リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

「謝るまで無視」「乱闘」…

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1403人、女性1597人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「パートナーと夫婦げんかをするか」を聞いたところ、男性の67.57％、女性の62.99％が「けんかをする」と回答。夫婦げんかをする人が、全体の6割以上に上りました。特に、子どもがいる家庭でのけんか率は約7割となっており、同社は「子育てストレスや役割分担の摩擦が、けんかの引き金になっていると推察されます」と分析しています。

では、夫婦げんかをしたとき、どのような対応を取っているのでしょうか。

「パートナーと夫婦げんかをする」と回答した人（男女計1954人）に「夫婦げんかをしたとき、多くの場合自分はどのような対応をするか」を聞いた結果（複数回答）、最も多かったのは「部屋にこもる」（539人）でした。次いで「とことん話し合う」（494人）、「すぐ仲直りしようとする」（423人）と続いており、“冷却”か“対話”かで対応が分かれていることがうかがえます。

また、自由記述回答を見てみると、男性からは「時が過ぎるのを待つ（41歳）」「黙る（58歳）」「無視（51歳）」「会話なく黙々と生活（56歳）」「自分が悪くなくても謝る（51歳）」「しばし距離をとる（39歳）」「謝るまで無視し続ける（51歳）」「時間が解決する（42歳）」、女性からは「我慢する（55歳）」「相手が謝るのを待つ（52歳）」「次の日には普通に接する（48歳）」「手紙を書く（44歳）」「乱闘（43歳）」「沈黙で圧力かける（45歳）」「諦めてモヤモヤして終わる（58歳）」「行動自体は普段通りだが話さない（41歳）」など、生々しい対応の数々が集まったということです。

調査結果を受けて、同社は「特に『相手を責め続ける』は、女性の回答が男性の2倍以上。妻が“ためている”構図が浮かび上がります」とコメントを寄せています。

あなたはパートナーと夫婦げんかをしたとき、どんな対応をしていますか？