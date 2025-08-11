¥¬ー¥³¡¢¡ÖÅê»ñ¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤Ï¤Ê¤¤¡×40Âå¤Î¡Èº£¤¬ºÇ½ÅÍ×¡É¤ÈÃÇ¸À¡ª¿·NISA¤ÇÏ·¸å¤Î°Â¿´¤ò¾¡¤Á¼è¤ì
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¥¬ー¥³»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¿·NISA¡¢40Âå¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¡¢9³ä¤Ï¤³¤ì¤ÇOK¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤Î¤¿¤á¤Î¿·NISA³èÍÑ¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤È¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¬ー¥³»á¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¡Ö40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Âð¤Î¹ØÆþ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é»ñ¶â¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦²ñ¼Ò°÷¤ÏÈè¤ì¤¿¤«¤éÁá´üÂà¿¦¤·¤¿¤¤¡¢¤Ç¤â»ñ»º±¿ÍÑ¤Ã¤ÆÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¤ÈÂÞ¾®Ï©¤ËÇº¤àÊý¡¢Åê»ñ¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¤½¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡È40Âå¤Ï¤à¤·¤í»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ÅÍ×¤Î»þ´ü¡É¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤À¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï1Æü·Ð¤Æ¤Ð1ÆüÇ¯¤ò¼è¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿5Ç¯ÃÙ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1400Ëü±ß°Ê¾å¤âº¹¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¡Ö·î3Ëü～5Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤ò40Âå¤«¤é¤Ç¤â¶òÄ¾¤ËÄ¹´ü·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤ÏËè·î15Ëü±ß°Ê¾å¤ò¼è¤êÊø¤»¤ë¡È¥Þ¥Íー¥Þ¥·¥ó¡É¤òºî¤ì¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬ー¥³»á¤Ï¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢¥´ー¥ë¤ò·è¤á¡¢Ëè·îÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇäµÑ¤»¤º¤Ë²æËý¤¹¤ë¤À¤±¡×¤ÇÎÉ¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥³¥¢¤Ë¿ø¤¨¤ëÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁ´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¡¢Àè¿Ê¹ñ³ô¼°¡¢S&P500¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¡×¤òºÇÅ¬²ò¤È¤·¡¢¡Ö40Âå¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¡£Ï·¸å»ñ¶â¤³¤½ºÇÍ¥Àè¤Ç¿·NISA¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð»ñ¶â¤ä¶µ°é»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾©³Ø¶â¤ä½»Âð¥íー¥ó¤Ê¤ÉÄã¶âÍø¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Ï¼«Ê¬¤ÇÈ÷¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤³¤½¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎºÇ¹â¤ÎÂ£¤êÊª¡Ù¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òºÆ¹Í¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÂ¾¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¾ðÊó¤ÎÂ¿¤µ¤ËÌÂ¤¦¤Ê¤é¡¢¡È¤Þ¤º¤Ï·î3Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤«¤é»Ï¤á¤ÆÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¶òÄ¾¤ËÂ³¤±¤ë¡É¡¢¤³¤ì¤ÇOK¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÂ¤¤¤¬¤Á¤Ê40Âå¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡ÖÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¼ã¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¹ÔÆ°¤ò¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿½ñÀÒ¤ä¸ø¼°LINE¤Î°ÆÆâ¤â¹Ô¤¤¡¢¡ÖËÜÆü¤ÎÆâÍÆ¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¾Íè¤ËÌòÎ©¤Æ¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¤ªÆÀ¡¦ÀáÌó¡¦Åê»ñ¤¬Âç¹¥¤¡¢¡Ö¥¬¡¼¥³¡×¤Ç¤¹??¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿·NISA¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¡¢Åê»ñ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤«¤æ¤¤½ê¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¡×¡¢ÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤ò¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°ì¸«Æñ¤·¤¯»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÅê»ñ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃúÇ«¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£