阪神園芸が神整備「本当頭が下がります」

大会第4日目を迎えた第107回全国高校野球選手権で阪神園芸の活躍が光った。8日、第3試合の横浜（神奈川）―敦賀気比（福井）で4回に強い雨が降り出して一時中断したが、迅速な整備もあり約68分後に試合再開。「阪神園芸の安定の神業」と称賛の声が相次いでいる。

4回の横浜の攻撃で無死一、二塁となったところだった。雨はその直前から降り始めており、土砂降りになった午後5時13分頃に中断がアナウンスされた。その約10分後には雨足は弱まり出したが、グラウンド上には大きな水たまりができており、回復が心配されていた。

その後、阪神園芸のスタッフ約10人が午後5時33分頃に登場。慣れた手つきで整備し出すと、みるみると綺麗なグラウンドに蘇っていった。午後6時21分頃に無事に試合は再開。阪神園芸の“技術”にもスタンドからは大きな拍手が起きていた。

プロ野球でもお馴染みの阪神園芸の“神業”に称賛の声が相次いだ。「本当頭が下がります」「毎年、心を打たれます」「魔法か芸術の域です」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）