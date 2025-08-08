Image: Tryangle2025

2025年4月2日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

メガネユーザーの夜間運転の悩みといえば、対向車のヘッドライトの眩しさ。特に最近のLEDヘッドライトは明るすぎて、一瞬視界が奪われる危険な状況もよく経験します。この問題を解決するため活用したいのが、メガネの上から装着できるオーバーグラス「AF-OS12D」。

特殊レンズで眩しさを軽減しつつも視認性は維持。跳ね上げ式の便利な設計に加え、アジアンフィット設計で快適な装着感が得られるのがこのオーバーグラスの魅力です。

以下では「AF-OS12D」の運転時の視界サポート機能、サッとかけられる装着性、昼間にも活躍するオールマイティな性質についてまとめてご紹介します。

まぶしい対向車のライトをカット

Image: Tryangle2025

対向車が現れると一瞬目が眩んで前が見えなくなる…という経験、特に雨の日なんかは光が路面に反射して状況はさらに悪化。ヒヤッと肝を冷やすような思いは、できればしたくないものです。

「AF-OS12D」を装着すれば、これまでなら眩しくて目を細めてしまう対向車のライトが、マイルドに感じられるように。JIS規格に適合した青いレンズカラーが、眩しい光だけをピンポイントでカットして、信号機や道路標識はむしろくっきり見せてくれます。

特に赤信号や黄色信号などの重要な色情報は、ハイコントラスト効果で従来のサングラスよりもはっきり識別できるのがポイントです。

Image: Tryangle2025

さらにパニック状態に陥りがちなのが、カーブか直進かも判別しにくい雪道です。そんなピンチにもこのオーバーグラスが威力を発揮してくれます。

白とグレーの世界では、あらゆる境界線が曖昧になるところですが、「AF-OS12D」のコントラスト強調効果でラインがクリアに。そんな「AF-OS12D」のサポートがあれば、これまでなら緊張していた運転シーンにもリラックスして運転できそうです。

【メガネの上からサングラス】かければ違いがわかる！夜間運転に最適なオーバーグラスAF-OS12DF 13,600円 【数量限定 20％OFF】オーバーグラスAF-OS12DF 1点 商品をチェックする

メガネの上から装着可。跳ね上げるだけで切り替えできる

Image: Tryangle2025

「AF-OS12D」最大の魅力は、メガネの上からさっとかけられ、必要に応じて跳ね上げられる便利さです。トンネルの出入りや室内外の行き来など、明るさが変化する場面でもレンズを外す必要がなく、片手で簡単に操作できるのが使いやすいポイント。

Image: Tryangle2025

アジア人の鼻の形状や顔の輪郭に合わせたアジアンフィット設計を採用しているので、メガネをしたままでも違和感なし。従来のオーバーグラスにありがちな「ずり落ちる」「圧迫感がある」といった問題も解消してくれそうです。

テンプルも特殊な構造でバタつきを防止し、長時間使用しても耳が痛くなりにくい。さらにテンプルには「スマートプラスチック」と呼ばれる素材を採用していて、70〜80℃のお湯に浸すことで自分の顔型に合わせて微調整できる親切設計となっています。

99.9％の紫外線カットで昼間も重宝

Image: Tryangle2025

「AF-OS12D」は夜間だけでなくもちろん昼間のドライブでも活躍。99.9％以上の紫外線カット、28％以上のブルーライトカット機能は、晴天時やPCの前でも目を守ってくれそうです。

光触媒コーティングによる抗菌・消臭・防汚機能も実用的。レンズの汚れが付きにくく、メンテナンスも簡単なのは地味に嬉しいポイントです。長時間使用してもくもりにくいという特性も、マスク着用が日常となった現代では大きなメリット。夏場の汗ばむ季節や、雨の多い梅雨時期でも、サッとひと拭きでレンズのくもりとはおさらばです。

目の快適性を追求するドライバーの新たな定番となること間違いなしの「AF-OS12D」、お得に手に入る期間もあとわずか。気になる方はお早めにチェックしてみてください！

【メガネの上からサングラス】かければ違いがわかる！夜間運転に最適なオーバーグラスAF-OS12DF 13,600円 【数量限定 20％OFF】オーバーグラスAF-OS12DF 1点 商品をチェックする

>>【メガネの上からサングラス】かければ違いがわかる！夜間運転に最適なオーバーグラス

Image: Tryangle2025

Source: CoSTORY