「生へそ超ヤバい」新木優子、美ウエスト＆圧巻スタイル際立つモデルショット「これはあかん可愛すぎるやろ」
俳優の新木優子さんは8月7日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを披露しました。
【写真】新木優子の美スタイル際立つ姿
コメントでは、「流石、モデルさん、いろいろな表情、素敵です」「これはあかん可愛すぎるやろ」「なんとキュートな」「スタイルはいいし、程よいお色気もあるし」「優子ちゃんめちゃくちゃ可愛すぎる」「ウエスト細」「優子ちゃんの生へそ超ヤバい」「可愛すぎるほんとに」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「なんとキュートな」新木さんは「オフショット」とつづり、1本の動画を投稿。白い花柄のレースのような生地のトップスと、かぶり物を着用した自身の姿です。トップスはノースリーブで丈も短く、へそや美しいウエストがあらわになっています。ほかにもさまざまなコーディネートに身を包んで、モデルとして撮影される様子を見ることができます。
私服も公開！7月2日には「今日も１日お疲れ様でした!!」とつづり、私服を公開していた新木さん。黒いトップスは丈が短く、胸元が広く開いており、きれいなデコルテが際立っています。またボトムスの太ももの部分にはスリットが入っていて、色っぽいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
