これは惚れるわ…男性が「愛情表現上手いなぁ」と思う女性の共通点
付き合っても尚、彼女にゾッコンな男性っていますよね。
そうした男性の彼女は、上手に愛情表現して彼を惚れさせ続けているんです。
一体どんな方法で彼を惹きつけているのでしょうか。
男性が「愛情表現上手いなぁ」と思う女性の共通点をご紹介します。
｜自分の気持ちに素直
愛情表現が上手な女性は、とにかく自分の気持ちに素直！
「好きだな〜」と感じた時に、彼の手を握ったり「好き」と言葉にしています。
恥ずかしがったり強がったりせず、気持ちは素直に見せてくださいね。
｜レパートリーが豊富
気持ちを行動で表したり言葉で伝えたりと、愛情表現のレパートリーが豊富なのも、男性を虜にする女性の共通点。
ワンパターンでないため、男性は愛情を伝えられるたびにドキッとします。
いつも同じ方法で愛情表現していませんか？
男性に読まれないよう伝え方を工夫することも、惹きつけるためには必要です！
｜見返りを求めない
男性は「相手が見返りを求めている」と感じた途端、喜びが半減します。
たとえ「好き！」と言われても、「どうして〇〇は言ってくれないの？」と求められた時はプレッシャーすら感じるのです。
その点、愛情表現が上手な女性はいい意味で一方的！
愛情を無条件で伝えてくれるから、男性は素直に喜べるのです。
｜男性を褒める
愛情表現は「好きな気持ちを伝えること」だけではありません。
褒めて男性に自信を持たせることも、愛情表現の一つです。
愛情表現が上手な女性は、それを分かっているもの。
単に「好き」と伝えるだけでなく、「さすが〇〇くん！」と褒めています。
だから男性はどんどん虜になっていくのでしょう。
愛情表現しながら男性を心地よくできる女性は、いつまでも愛されるのです。
イチャイチャしている場面で愛情表現するのは、ある意味当たり前のことですよね。
ただ、それだけになっていると愛情表現がワンパターンになりがち。
それでいて男性も満足しにくいですから、これらの共通点を取り入れてみてくださいね！
🌼実は超大事なんです！LINEを長続きさせる適切な頻度とは？