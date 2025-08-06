韓国出身デザイナーによる新ブランド「オロヒー」が初ポップアップを開催　盆栽の展示販売も

韓国 出身のデザイナーが手掛ける ファッション ブランド「オロヒー（OHROHEE）」が、初のポップアップストアを8月16日から24日までビオトープ大阪に出店する。同ブランドはビオトープ東京、福岡、神戸でも順次展開する。

【画像をもっと見る】

同ブランドは、東京を拠点に2025年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は、韓国語で本質を意味する「O-ROT-EE」と、希（希う）を意味する「HEE」を組み合わせた造語で、現代ファッションの基礎である西洋の服飾文化に根差しながらも、デザイナーのルーツである韓国と日本の文化や技術を取り入れたコレクションを展開している。

ポップアップでは、ファーストコレクションのフルラインナップが登場。エプロントップ（4万1800円）やスカート（6万4900円）、ベロアパンツ（5万7200円）、コート（13万7500円）などが揃う。また、店内では盆栽ブランド「ココン ボンサイ（KOKON BONSAI）」が、盆栽や器、台座の展示販売を行う。

■OHROHEE POP-UP SHOP at BIOTOP OSAKA

期間：2025年8月16日（土）〜8月24日（日）

会場：BIOTOP OSAKA

所在地：大阪市西区南堀江1-16-1メブロ16番館

時間：11:00〜20:00