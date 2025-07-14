¡Ö¿ÀÍÍ¤Î»ë³¦¡× ¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¡Å·¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ëà¹áÀî¤Î²Æá¤Ë1.9Ëü¿Í´¶Æ°
¡ÖÅ·¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë²Æ¤ÎÀä·Ê¡×
¡ÚÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¡Û64.9Ëü¤ÎÉ½¼¨¡¢1Ëü9000¤¤¤¤¤Í¤Î¡ÖÅ·¶õ¤«¤éÄ¯¤á¤ë²Æ¤ÎÀä·Ê¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿£±Ëç¤¬X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î4Æü¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¼Ì¿¿²È¤ÎKanata¡Ê¡÷asagi_photo0921¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¤ÎÄ»µï¤È¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë³¹¤È³¤¤ÎÉ÷·Ê¡£
Ä»µï¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£±ó¤¯¤Ë¹¤¬¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¤â²òÊü´¶¤Ë°î¤ì¤ë¤³¤Î1Ëç¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç1Ëü9000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê10ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÀÍÍ¤Î»ë³¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö²Æ¤¬¤¯¤ë¤¾¡Á¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×
10Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Kanata¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄ»µï¤Ï¹áÀî¸©´Ñ²»»û»Ô¤Ë¤¢¤ë¹â²°¿À¼Ò¤ÎËÜµÜ¤ÎÄ»µï¡£
´Ñ²»»û»Ô¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄ»µï¤ÏÉ¸¹â404¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ðÀÑ»³¤ÎÄº¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢´Ñ²»»û»Ô³¹ÃÏ¤ÈÀ¥¸ÍÆâ³¤¤¬°ìË¾¤Ç¤¤ë¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»×¤¤¤â¤è¤é¤Ìº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ...
Kanata¤µ¤ó¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯7·î29Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¹â²°¿À¼Ò¤Þ¤Ç¤ÏÅÚÆü½ËÆü¤Ï¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¡¢Ê¿Æü¤Ï¼«Æ°¼Ö¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÉÔ±¿¤Ë¤âÅÚº½Êø¤ì¤Î±Æ¶Á¤Ç¼Ö¤Ç¤Î»²ÇÒ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢Kanata¤µ¤ó¤Ï¿¿²Æ¤ËÅÌÊâ¤Ç¡ÖÅ·¶õ¤ÎÄ»µï¡×¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
Ìó1»þ´Ö¤ÎÃ»¤¤ÅÐ»³¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢35ÅÙ¤È¤¤¤¦µ¤²¹¤¬Kanata¤µ¤ó¤ÎÂÎÎÏ¤ò°ìµ¤¤Ë¿ª¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¹ÃÈå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²÷À²¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÀÄ¤ÈÎÐ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯Ë¾¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤«¼þ°Ï¤Ë2¡Á3¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊKanata¤µ¤ó¡Ë
»£±Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ä»µï±Û¤·¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤¬ºÇÅ¬¤«¸½¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤âÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ê°ÌÃÖ¤òÃµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Kanata¤µ¤ó¡£
»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¶õ¤¬¾¯¤·±£¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢
¡ÖÎÐ¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä»µï±Û¤·¤Î·Ê¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£