7月10日 発表

Level Infiniteは7月10日、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、新ニケの情報を公開した。

公開されたのは、「エレグ:ブーム・アンド・ショック」「ドロシー:セレンディピティ」の2人。いずれも水着姿の刺激的な衣装となっている。

