ÅìÂç¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕ¸þµ±¤¬Îý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡¤ÄÊýË¡¡×¡¡Éã¤Î»Ñ¤Ë¤â¥Ò¥ó¥È¡ÄÆÈ¼«¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡È·ù¤¬¤é¤ì¤ë¡É¥ï¥±
ÀË¤·¤¯¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¤â¡Ä¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¯¤Þ¤Ç
¡¡Ìîµå¤ÎÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ï8Æü¤«¤é¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÂè45²óÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤òÀï¤¦¡£6·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¹ç½É¤Ç¡¢3²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Ê¤¬¤éÀË¤·¤¯¤âÂåÉ½¤«¤éÏ³¤ì¤¿¤Î¤¬ÅìÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕ¸þµ±Åê¼ê¤À¡£¸½Âå¤Îµå³¦¤Ç¤Ï´õ¾¯¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡£»þÂ®110¥¥íÂæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¼Ô¤òÎÁÍý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤¼¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¤É¤¦¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤É¤¦ÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¹ç½É¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡£
¡¡¤¢¤é¤æ¤ë°ÕÌ£¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤ÎÅêµå¤Ï°Û¿§¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åê¼ê¤ÎµåÂ®¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë»þÂå¤Ë¡¢Á´¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖµåÂ®¤È¤Ï¡¢ÅÏÊÕÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÊÑ²½µå¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Í¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤ÊÑ²½µå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅú¤¨¤Î¸å¤Ç¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¡¢Åê¤²¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤½¤³¤½¤³½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£130¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢128¤¯¤é¤¤¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¹¹¤ËÃæ·Ñ¤®¤ÇÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µåÂ®¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¡¢¥«¥Ã¥È¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¤â¤Î¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥«¡¼¤â¤ï¤¶¤È¾®¤µ¤¯Æ°¤«¤¹¤â¤Î¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ë¶õ¿¶¤ê¤ò¤È¤ë¤â¤Î¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¡£¸½¾õ¤Ç¡ÈÂ®µå¡É¤ò»È¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¼«¿È¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤Î¡È¶á¤¯¡É¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ²½¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ëÂÇµå¤òÈô¤Ð¤¹¤è¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë»Å¸þ¤±¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏµåÂ®¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆ°¤¤ËÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Âç³Ø1Ç¯¤ÎÅß¡¢´°Á´¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ç¤Ï´õ¾¯²ÁÃÍ¤ÎÅêË¡¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿Éã¡¦½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê¸½¤«¤º¤µ¥Þ¥¸¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ë¤ÈÆ±¤¸Åê¤²Êý¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾®¤µ¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤Ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤¹ÊýË¡¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤Î¤À¡£
¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ËÌ²¤ëº£¸å¤Î²ÄÇ½À¡Öµå¼ï¤¬¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤Ç¹Ô¤±¤ë¸Â³¦¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅìÂç¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡£¤â¤¦ÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â·ë¹½¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤·¡¢Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âº£¤ÏÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¤¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢Â¾¤Îµå¼ï¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾¤Îµå¼ï¤¬¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤â»È¤¨¤ëÃÊ³¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2006Ç¯¤ÎÂè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢Éã¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨1.98¡£2009Ç¯¤ÎÂè2²óÂç²ñ¤Ç¤â¡¢2»î¹ç2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÍ¥Àª¤Ê³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ò¶ì¤·¤á¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡2004Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÆ°²è¤Ç¸«¤¿Éã¤ÎÅêµå¤Ë¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é·ù¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µåÂ®ÂÓ¤Ç¤¹¤·¡£¤Õ¤À¤óÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Áê¼ê¤â¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÉ¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£·ù¤¬¤é¤»¤È¸À¤Ã¤¿¤é¸ÀÍÕ¤¬°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¨¤Ð¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Àï¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Êµ¤ÉÕ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÎÍÞ¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤â¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£°ìÊý¤Ç¤³¤Î20Ç¯¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÌîµå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Åö»þ¤È°ã¤Ã¤Æº£¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ü¡¼¥ë³×Ì¿¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¹Í¹ç½É¤Ç¡¢ËÙ°æÅ¯Ìé´ÆÆÄ¡Ê·ÄÂç¡Ë¤ÏÁ´Áª¼ê¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤É¤¦¾¡¤È¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¥ì¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÁÀ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¤½¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¹¥é¥¤¥À¡¼Ãæ¿´¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¡¢¥´¥í¤òÂÇ¤Á¤½¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤Î·¹¸þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛµå¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£´¶³Ð¤ÈÆ¬Ç¾¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤·¤¿ÅêË¡¤¬¡¢Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¿¥Þ¥´¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¡£¤¤¤Þ¤Ï¤½¤ÎÃÎ·Ã¤ò¡¢½©¤Þ¤Ç¤Î¿Ê²½¤Ë³è¤«¤¹¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë