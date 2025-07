話題の新店から名店まで。おいしい「生ハム」が食べられる店10選

おいしい生ハムが食べたいならここに行くべし! 新店から名店まで、東京近郊でおすすめの店10選をご紹介します。

一口に「生ハム」と言っても、その種類や味わいは店によってさまざま。今回は、新しくオープンしたハモン専門店から、ワンコインで生ハムを食べられる人気店、グルマンたちに愛される名店の生ハムまで厳選してお届けします。

1. Atrevío(麻布十番)

「ハモン クロケッタス」1,500円 写真:お店から

2025年5月27日、麻布十番にハモン専門店「Atrevío(アトレヴィオ)」がオープン。スペインハモンのトップブランド「Campofrio(カンポフォリオ)」の⾼級ハモンイベリコを中⼼に、ハモン専⾨家・コルタドールによる切り⽴てハモンはもちろん、スペインスタイルのピザ「Coca」などを味わえます。ハモンは種類によってまったく異なる味わいで、イタリアの生ハムともまた違う、新たな食体験になりそうです。



2. 霹靂(鎌倉)

トルタフリッタ 出典:phili204さん

<店舗情報>◆Atrevío住所 : 東京都港区元麻布3-10-1 ルミークスイート麻布十番 1FTEL : 050-5456-2697

2025年5月、鎌倉にワインサロンというコンセプトながら、しっかり食事も楽しめる「霹靂」がオープンしました。同店では「The Tabelog Award 2025 Silver」を受賞している北海道「パルコ フィエラ」の「シャルキュトリー」1,980円などを味わえます。イタリア・ベルケル社製のスライサーで透けるほど薄くスライスした生ハムは、食感や風味が一層際立ち、口に入れると軽やかに溶けていくような感覚。イタリアの揚げパン「トルタフリッタ」にのせて味わうのがおすすめ。

3. pupuMARUCO(代々木八幡)

「生ハム」500円 写真:お店から

<店舗情報>◆霹靂住所 : 神奈川県鎌倉市佐助2-25-7TEL : 050-5456-3214

2024年12月19日、代々木八幡駅南口を出てすぐの場所に「pupuMARUCO(ププマルコ)」がオープンしました。名物料理は切りたての超エアリーな生ハム。厳選した生ハムを原木で仕入れ、店内で解体。オーダーを受けてから、イタリアから取り寄せた特製スライサーで極薄にカットします。切りたての極薄生ハムは、口に入れるとふわっと溶けていくような食感。この極上の生ハムが500円のワンコインでいただけるのは驚きです。切りたてのサラミも用意されており、合盛りにすることもできます。

4. テランガ(田原町)

「生ハム」(プラス1,600円で、14,300円のコースに追加可能) 写真:お店から

<店舗情報>◆pupuMARUCO住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-2-15TEL : 03-6451-5550

田原町駅から歩いて数分。大通りに面していながら、それと知らなければ、よもやそこにレストランがあるとは思えない古民家風の佇いの「テランガ」。食べログの点数は2025年6月の時点で3.23だが、口コミを覗いてみれば絶賛のコメントが多数寄せられている隠れた名店です。名物の生ハムは、シェフが数ある生ハムから選び抜いた秋田県柴田畜産の「あっぷるとんの生ハム」。原料に添加物は一切使わず、独自の製法で12カ月以上熟成させて作りあげた、いわばクラフト生ハムを味わえます。

5. 洋食堂葡萄 神楽坂(牛込神楽坂)

生ハム&ニョッコフリット 写真:お店から

<店舗情報>◆テランガ住所 : 東京都台東区寿4-14-8TEL : 03-5246-4908

2025年2月、牛込神楽坂駅から徒歩5分ほどの場所に、自分好みのコースを作れる「洋食堂葡萄 神楽坂」がオープン。中野の人気店「洋食堂葡萄」の姉妹店です。メニューは「プリフィクスコース」6,380円のみ。30種類以上ある組み合わせから、好みのものをチョイスして組み立てられるコースが中野店で非常に好評を得ているため、そのままトレースしたそう。突き出しの「生ハム&ニョッコフリット」は、目の前で特殊なスライサーを駆使してカットされる1mmの極薄生ハムを、揚げたてのニョッコフリットと味わう逸品。温かいニョッコフリットに生ハムの脂が溶け出し格別なおいしさです。

6. VIGO(五反田)

生ハムとトルタフリッタ(1,980円) 写真:お店から

<店舗情報>◆洋食堂 葡萄 神楽坂住所 : 東京都新宿区神楽坂5-30TEL : 050-5595-6473

五反田の目黒川沿いにあるイタリアン「VIGO」。ワインによく合う前菜メニューが豊富に用意されていますが、中でも一番人気は「生ハムとトルタフリッタ」。シェフの修業先の一つ、エミリア・ロマーニャ州伝統のおつまみで、生地が薄く軽く食べられるのでおつまみにぴったりです。あつあつのトルタフリッタと生ハムの塩気が合わさると、ワインがたまらなく飲みたくなります。

7. nacol(浅草)

生ハム発酵バターブリオッシュ(コース5,500円または8,800円の1品目、アラカルト1P 900円、2P 1,800円) 写真:お店から

<店舗情報>◆VIGO住所 : 東京都品川区西五反田1-4-8 秀和五反田駅前レジデンス 2FTEL : 050-5592-5732

2024年4月にオープンしたイタリアンレストラン「nacol」。こちらで必ず食べたいのが「生ハム発酵バターブリオッシュ」です。四角いテリーヌ型で焼き上げられたバターたっぷりのブリオッシュに、発酵バターと生ハムがのったシンプルな一品。極薄にスライスされた生ハムが、花びらのように可憐に盛り付けられています。焼きたてのブリオッシュに発酵バターがじゅわっとしみて、さらに生ハムのうまみがふわっと溶けあう衝撃のおいしさ。

8. and Svolta(外苑前)

「生ハム盛り合わせ」1,800円 写真:お店から

<店舗情報>◆nacol住所 : 東京都台東区浅草3-28-9 サイドプレイス 1FTEL : 050-5593-4162

ディナーの予約は3〜4カ月先までいっぱいという南青山「malca」が、同ビルの1階にランチタイムから深夜まで利用できる「and svolta」をオープンしました。同店で味わえるアメリカ・カリフォルニア州「Volpi社」の18カ月熟成プロシュートは、パルマ製法でじっくり熟成した、ふんわりとやわらかく、クリアな味わい。ワインはフランス、ニューワールド、日本を中心にセレクトし、日替わりの泡、赤白は3〜4種ずつ用意されています。

9. PRIMO PASSO(新富町)

コース料理一例 写真:お店から

<店舗情報>◆and Svolta住所 : 東京都港区南青山2-27-16 篠塚ビル 1FTEL : 050-5592-7628

おいしい新店のオープン相次ぐ美食エリア“新富町”。その一角、ビルの狭間にひっそりとした店構えを見せるのが「PRIMO PASSO」です。厨房で一人腕を振るうのは、若き俊英、藤岡智之シェフ。同店のパスタを主役としたコースでは、ベルケル社のスライサーで薄くスライスした削りたての生ハムをたっぷりとのせた逸品も味わえます。

10. ペレグリーノ(広尾)

コース料理一例 写真:お店から

<店舗情報>◆PRIMO PASSO住所 : 東京都中央区築地1-5-11 ACN築地ビル B1FTEL : 050-5590-8063

広尾の閑静な住宅街に佇む「PELLEGRINO」。同店では、コースの一品として生ハムの王様と呼ばれる「クラテッロ・ディ・ジベッロ」を味わえます。手動で切られる生ハムは希少部位を使っており、口の中でとろける感覚に驚く人も多いそう。グルマンたちに愛される名店で、唯一無二の食体験をしてみてはいかがでしょう。

<店舗情報>◆ペレグリーノ住所 : 東京都渋谷区恵比寿2-3-4TEL : 03-6277-4697

