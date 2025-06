ディズニー&ピクサーによる看板シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』で、お馴染みのオモチャたちは時代の変化に伴う新たな危機に直面する。子どもたちはもう自分たちに関心を持たず、電子タブレットに夢中になっているという現実だ。

米が伝えるところによれば、ピクサーでチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めるピート・ドクターがフランスのアヌシー国際アニメーション映画祭に登場し、シリーズ第5作の概要をプレゼンテーション。「『トイ・ストーリー』映画全作を通して、何よりもまずオモチャたちの役割とは子どもたちのためにあることでした。しかし『トイ・ストーリー5』では、今日の子どもたちが心奪われる“あるもの”の登場によって、オモチャたちの役割が飛躍的に難しくなってしまいます。それは電子機器です」と紹介した。

公式Xでは、作中に新登場するタブレット端末を描いたコンセプトアートが公開されている。カエルの形をした端末で、メッセージアプリのような画面が表示されている。この端末はLilyPadと呼ばれている。ジェシーとバズ・ライトイヤー、ブルズアイに対して得意げな表情を浮かべている。

