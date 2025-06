【ボムへい ポップコーンバケツ】 6月23日 販売開始予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、「ボムへい ポップコーンバケツ」の販売が6月23日より開始される。スーパー・ニンテンドー・ワールドエリアにある「ピットストップ・ポップコーン」にて販売される。

本商品は、マリオシリーズに登場する爆弾のような敵キャラクター「ボム兵」をモチーフにしたポップコーンバケツ。爆発してしまうかもと思えるようなドキドキのシーンを再現した機能が付いている。

□「ピットストップ・ポップコーン」のページ

