『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模 イベント 『ONE PIECE DAY'25』が、2025年8月9日(土)・10日(日)に開催。チケット先行販売1次の抽選申し込みが始まった。またステージや展示の新情報が公開された。TVアニメ『ONE PIECE』は、 尾田栄一郎 による漫画『ONE PIECE』を原作としたTVアニメーション。原作漫画『ONE PIECE』は1997年の連載開始から、またたく間に人気を博し、2021年にはコミックスが100巻を突破。2022年にはシリーズ全世界累計発行部数5億部を突破している。1999年よりTVアニメーションが放送開始。以来、常に高い人気を誇るロングシリーズとなり、2021年には1000話を突破。2025年5月現在、未来島 ”エッグヘッド” を舞台とした「エッグヘッド編」を放送中。

そんな『ONE PIECE』のファンに向け、漫画、アニメ、音楽、ゲーム、グッズなどの『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模 イベント 『ONE PIECE DAY'25』が2025年8月9日(土)・10日(日)に開催される。4年目を迎えた今年は 東京ビッグサイト にて開催。『ONE PIECE』ファンが集う、年に一度の祭典『ONE PIECE DAY '25』チケットの先行販売1次(抽選)申込が、2025年6月2日(月)12時より開始された。注目コンテンツには、昨年好評を博したエッグヘッド編の複製原画展示「EP ISO DE OF EGGHEAD展」に続き、エルバフ編の複製原画展示「EP ISO DE OF ELBAPH展」が登場。現在連載中となるエルバフ編の世界観を貴重な複製原画で ”追体験” できる空間が展開される。その他、来場者特典の配布など、ここでしか得られない特別な体験が多数用意されている。詳細は順次、公式サイト・ SNS で発表予定だ。さらに、『ONE PIECE』に関する知識の頂点を競う「第7回 ONE PIECE ナレッジキング決定戦」の ”頂上戦争” が、今年はONE PIECE DAYにて開催される。全国から選ばれた精鋭が8月9日(土)(プレミア前夜祭)に集結し、白熱の頭脳バトルを繰り広げる。見事この戦いを勝ち抜いた上位者が、8月10日(日)の頂上戦争に挑み、 ”第7代ナレッジキング” が決定する。なおナレッジキングの出場エントリーは6月21日(土)23:59まで受け付け中。出場希望者はナレッジキング公式サイトをご確認を。また、メインステージでは、音楽ライブや豪華キャスト・制作陣によるトークステージ、さらにアニメやグッズに関する新着スクープ発表など、ファン必見のコンテンツが連日盛りだくさん。さらに『ONE PIECE DAY'25』のビジュアルがプリントされたオリジナルトートバッグや、Brag Men ミニノート など、会場に訪れた『ONE PIECE』ファンのために用意された特典も進呈予定。『ONE PIECE』ファンの夏は『ONE PIECE DAY'25』へ!(C) 尾田栄一郎 (C) 尾田栄一郎 集英社 ・フジ テレビ 東映 アニメーション