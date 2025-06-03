¿ÀµÜ¤Ç´¶Æ°¡¢ÆüËÜ¿©¤Ë¶Ã¤¯¡ª YouTube¡ÖFREE RIDE¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¤¥Á¥Þ¥ë¥¯ ¨¢ FREE RIDE¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ø¡ÚFREE RIDE¡ÛÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤ò¼Ö¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä¼Ô¤ÎJukia»á¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤òÌµÎÁ¤Ç°ÆÆâ¤·¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤È¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯½Ð¿È¤Î½÷À¡£Æó¿Í¤ÏJukia»á¤Î°ÆÆâ¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÌ¾½ê¤ò´Ñ¸÷¤·¡¢ÀäÉÊ¤ÎÆüËÜ¿©¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡¢½÷À¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Î¹¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Æó¿Í¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1½µ´ÖÂÚºß¤·¤¿¸å¡¢Âçºå¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ»Í¹ñ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤À¤è¡ª¡×¤ÈJukia»á¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ä¾¾»³¾ë¡¢Æ»¸å²¹Àô¤Ê¤É¡¢»Í¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Éºß½»¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂç³Ø¤Ç¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÃËÀ¤ÎÊì¹ñ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¤ÎÃ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥éº×¤ê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡¢½÷À¤ÎÊì¹ñ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡ÖEUÁÏÀß¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¾ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ×ºÉ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ä¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤è¡ª¡×¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÆ±Î½¤È¹Ô¤¯¤Î¤ÏÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÊ¸²½¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ÇÂ¤À®¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÎÓ¤ÎÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ËâË¡¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷À¤¬´¶Ã²¡£Ä»µï¤Î°ÕÌ£¤ä¼ê¿å¼Ë¤Ç¤ÎÀ¶¤áÊý¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò»î¤·¤¿½÷À¤Ï¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡ª ¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤â¡Ö¤¦¤ó¡ª ¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥°¥ë¥áÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢»É¿È²°¡Ö¿·ÂÀÏº¡×¤Ø¡£¿·Á¯¤Ê»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¸«¤Æ¤è¤³¤ì¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿Æó¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤Î¡ª¡×¡¢ÃËÀ¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¼¡¡¹¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿µû¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿·Á¯¤À¤È»×¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤µ¤È¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Jukia»á¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¡¢³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ó¤Àº£²ó¤Î¡ÖFREE RIDE¡×¡£Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ë¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¼ÖÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡¢½÷À¤¬¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤ÎÌÜÅª¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Î¹¤Î·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢Æó¿Í¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1½µ´ÖÂÚºß¤·¤¿¸å¡¢Âçºå¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ»Í¹ñ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤À¤è¡ª¡×¤ÈJukia»á¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤·¤Þ¤Ê¤ß³¤Æ»¤ä¾¾»³¾ë¡¢Æ»¸å²¹Àô¤Ê¤É¡¢»Í¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯¸ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Éºß½»¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂç³Ø¤Ç¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÃËÀ¤ÎÊì¹ñ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¤ÎÃ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥éº×¤ê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡¢½÷À¤ÎÊì¹ñ¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ï¡ÖEUÁÏÀß¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤ª¾ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ×ºÉ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ä¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤è¡ª¡×¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÆ±Î½¤È¹Ô¤¯¤Î¤ÏÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÊ¸²½¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ´Ñ¸÷¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢100Ç¯Á°¤ËÁ´¹ñ¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ÇÂ¤À®¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÎÓ¤ÎÁñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ËâË¡¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È½÷À¤¬´¶Ã²¡£Ä»µï¤Î°ÕÌ£¤ä¼ê¿å¼Ë¤Ç¤ÎÀ¶¤áÊý¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤ª¤ß¤¯¤¸¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò»î¤·¤¿½÷À¤Ï¡Öµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡ª ¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤â¡Ö¤¦¤ó¡ª ¤³¤ì¤ÏµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¥°¥ë¥áÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢»É¿È²°¡Ö¿·ÂÀÏº¡×¤Ø¡£¿·Á¯¤Ê»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼¡¢¸«¤Æ¤è¤³¤ì¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿Æó¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤Ï¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤Î¡ª¡×¡¢ÃËÀ¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤è¡ª¡×¤È¼¡¡¹¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥°¥í¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¿µû¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¿·Á¯¤À¤È»×¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤°û¤ó¤¸¤ã¤¦¤è¡ª¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤µ¤È¥½¡¼¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Jukia»á¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¡¢³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤ó¤Àº£²ó¤Î¡ÖFREE RIDE¡×¡£Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¸òÎ®¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ë¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Jukia¤È½ä¤ëÅìµþ¡ª¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¥²¥¹¥È¡ÖÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¡ÖR32¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×½éÍèÆü¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯ßÚÎö
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ªÀõÁð¤ÇËõÃã¤È¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö½éÂÎ¸³¤Ë·»Ëå´¶Æ°¡ÖÆüËÜºÇ¹â¡ª¡×
¥¤¥¿¥ê¥¢¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤È½ä¤ë¼ÆËô¤Î³¹¡ª YouTube¡ÖFREE RIDE¡×¤¬ÆÏ¤±¤ëÅìµþ´Ñ¸÷¤Î°ìÆü
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¡ÚFREE RIDE¡Û¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤ò¼Ö¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹ Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube