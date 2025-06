YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』では、チャンネル運営者のJukia氏が、日本に到着したばかりの外国人旅行者を無料で案内し、おもてなしする様子が紹介された。今回のゲストは、ブルガリア出身の男性とルクセンブルク出身の女性。二人はJukia氏の案内で、東京の名所を観光し、絶品の日本食を堪能した。



車中では、男性が「日本でバイクに乗りたい」、女性が「美味しいものが食べたい」と、日本旅行の目的を語った。旅の計画について話が及ぶと、二人は東京と京都にそれぞれ1週間滞在した後、大阪でバイクをレンタルして四国を巡る予定だと明かした。これには「僕たちの地元だよ!」とJukia氏もびっくり。しまなみ海道や松山城、道後温泉など、四国の魅力を熱く語る一幕もあった。



また、二人はフィンランド在住で、オランダの大学でゲームデザインを学んでいた時に出会ったことや、男性の母国ブルガリアには「バラの谷があって、バラ祭りもあるんだ」、女性の母国ルクセンブルクは「EU創設国の一つで、全体的にお城みたいな要塞なんだ」といった興味深い話や、フィンランドの職場には「オフィスにサウナが2つあるのよ!」「仕事終わりに同僚と行くのは普通」という驚きの文化も紹介された。



東京観光のハイライトとして訪れた明治神宮では、100年前に全国からの寄付で造成された人工林の荘厳な雰囲気に「なんか魔法みたい!」と女性が感嘆。鳥居の意味や手水舎での清め方、明治天皇のメッセージが書かれたおみくじなど、日本文化に触れる貴重な体験となった。おみくじを試した女性は「気に入ったよ! これは記録しておこうね」と話すと、男性も「うん! これは記録しておく価値があるよ!」と真摯に受け止めていた。



お待ちかねのグルメ体験では、刺身屋「新太郎」へ。新鮮な刺身の盛り合わせに「うわー、見てよこれ!」「美味しそう!」と目を輝かせた二人。実際に口にすると、女性は「口の中でとろけるの!」、男性も「信じられないくらい美味しいよ!」と次々に感動の声をあげた。特にマグロには、男性が「今まで食べた魚の中で一番新鮮だと思うよ!」と絶賛。日本酒についても「美味しすぎてつい飲んじゃうよ!」とご満悦の様子だった。さらに、カニクリームコロッケのクリーミーさとソースとの相性の良さにも驚いていた。



Jukia氏の温かいおもてなしと、外国人カップルの「新しい冒険にはいつでもオープン!」という言葉に象徴される好奇心旺盛な人柄が、素晴らしい化学反応を生んだ今回の「FREE RIDE」。動画を通じて、異文化交流の楽しさと旅先での偶然の出会いがもたらす豊かさが伝わってくる。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo