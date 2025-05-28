¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï28Æü¡¢J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸(Ê¡Åç)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖU-16¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥ê¡¼¥à¥«¥Ã¥×2025 JAPAN¡×¤Ë¸þ¤±¤¿U-16ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡Âè1Àï¤Ï6·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢U-16¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐ·è¡£6·î6Æü¤ÎÂè2Àï¤ÇU-16¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¡¢6·î8Æü¤ÎÂè3Àï¤ÇU-16¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¡£

°Ê²¼¡¢¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼

¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ

¢¦´ÆÆÄ

¾®Ìî¿®µÁ

¢¦¥³¡¼¥Á

»³¶¶µ®»Ë

¢¦GK¥³¡¼¥Á

°æ½ÐÂç»Ö

¢¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á

¾®ÎæÈ¥Ç·

¢¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ

°úÅÄ¿¿¿Ò

¢£Áª¼ê

¢¦GK

12 º´Æ£ÂçæÆ(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)

1 Âç²¼¹¬À¿(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

¢¦DF

19 ¾åÌîÚöÚç(ÇðU-18)

3 ¿¹°æè½¿Í(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)

5 ¥¨¥¼¥â¥¯¥§¡¦¥Á¥á¥Å¥§³¤(CÂçºåU-18)

13 °æ¶Ü¶ÁÊå(ÂçµÜU18)

4 ²¬¸µÐÒÂç(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)

20 ÁêÇÏÎ¦¿Í(FCÅìµþU-18)

2 ¶¶ËÜô¥Íè(FCÅìµþU-18)

¢¦MF

17 Æ£ËÜ¾Íµ±(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)

11 ÌîÅÄÊâ(Î©ÀµÂçÞÄÆî¹â)

10 Î¤¸«ÂÁÊ¡(¿À¸ÍU-18)

7 ´äÅÚ¤½¤é(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

8 ¾®³Þ¸¶±û(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

6 ÏÂÅÄÉð»Î(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)

14 ÃæÅçÍþµ×(FCÅìµþU-18)

15 ÌÚÂ¼É÷ÅÍ(ÀîºêF U-18)

16 »ù»³²íµ©(ÄëµþÄ¹²¬¹â)

¢¦FW

9 ¹âÌÚ±Í¿Í(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

18 Ê¿°æ°ìµ±(·§ËÜ¥æ¡¼¥¹)