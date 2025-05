代々木公園から原宿駅、表参道にいたるエリアにこの4月オープンしたカフェとスイーツショップを3店ご紹介します。GWのお出かけの予定に組み入れてみて。

次にくる原宿スイーツはコレだ!原宿駅前に『オイモトーキョー』が4/26~期間限定オープン

2025年4月24日(木)原宿駅前にオープンしたファッション×カルチャーの新名所「and ST TOKYO」に、『オイモトーキョー meets and ST TOKYO』がポップアップストアとして6月11日(水)まで期間限定オープン。こだわりの厳選素材を使い、すべてグルテンフリー、ショートニング不使用、上白糖不使用のラインアップです。

原宿店限定スイーツ「蜜芋プチモンブランパフェ」 880円(税込)

グルテンフリーの特製米粉グラノーラに生クリームとバニラアイスがとろけ合い、なめらかな蜜芋クリームがやさしく包み込みます。熟成炭火焼きの安納芋の甘みとコクが口いっぱいに広がり、トッピングした甘酸っぱい苺が贅沢な味わいをよりいっそう引き立ててくれます。

飲む蜜芋スイーツ「安納芋スムージー」 780円、「紫芋スムージー」 800円(ともに税込)

オイモトーキョー代々木公園店で発売以来人気の「安納芋スムージー」。炭火焼きされた種子島産の熟成安納芋の濃厚な甘みとコクをしっかり残しつつ、牛乳で軽やかな飲み心地に仕上げたスムージーです。

さらに今回のポップアップストアでは「紫芋スムージー」も登場。安納芋と紫芋をブレンドし、やさしい甘みの中に紫芋ならではの上品な香りと深みをプラスしています。

「蜜芋ブリュレのシュークリーム」 640円(税込)

種子島産のきび糖を使用した蜜芋ブリュレがジュワッとあふれるシュークリーム。すべてグルテンフリーで作られており、シューの部分も米粉でできています。やわらかなクリームで包まれた濃密な蜜芋ブリュレと、ふんわり軽やか食感の米粉シューの相性は抜群です。

「蜜芋尽くしのプリン」 850円(税込)

甘みがぎゅっと詰まった熟成安納芋の焼き芋を使ったプリンの上に「紅はるか」「シルクスイート」の芋ペーストをふんだんに絞り、さらに芋の甘露煮も乗せて、まさに蜜芋尽くしの一品。香ばしいカラメルジュレとふんわりとしたバニラクリームが、蜜芋の甘さを際立たせます。

原宿・代々木公園散策の休憩&おともに、ちょっと贅沢なおいもスイーツをどうぞ。

About Shop

『オイモトーキョー meets and ST TOKYO』

渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1F

営業時間:平日 11:00~21:00、土日祝 10:00~21:00

グローバルファッションメディア 「L’OFFICIEL」が手がける世界初のコーヒーショップが表参道に4/15誕生

1921年フランス・パリで創刊されたファッションメディアL’OFFICIEL(ロフィシェル)。ファッション、アート、カルチャーを100年以上にわたり発信してきたグローバルメディアが、世界で初めて手がけるカフェ『L’OFFICIEL COFFEE』が、2025年4月15日(火)表参道にグランドオープンしました。

ロフィシェルブレンド 1,000円、カフェ・ラテ 750円、ホイップコーヒー 850円(すべて税込)エクレール 各990円(ラズベリー/ショコラ/ ピスタチオ )、ムースロフィシェル 1,400円、マガジンケーキ 1,400円クロワッサン 700円

提供されるのは、世界中から厳選したスペシャルティコーヒーを中心としたドリンクの数々。スイーツも、味はもちろんビジュアルも妥協なく美しく仕上げられています。上質と満足感を兼ねそなえたフードメニューもラインアップ。

ファッションメディアならではの感性と美意識が息づく新しいライフスタイルスポットで、リッチなひと時を過ごしてみませんか。

About Shop

『L’OFFICIEL COFFEE』

港区北青山3-8-5

営業時間:9:00~20:00 ※変更の可能性あり

代々木公園BE STAGEにハワイの人気レストラン&併設カフェ「NORTH SHORE CAFE」が4/25オープン

代々木公園の新エリア「BE STAGE」に、ハワイ・ワイキキで20年以上愛されてきた人気レストラン『Tiki’s Grill & Bar』の日本初上陸店舗『Tiki’s Tokyo』がオープン。あわせて併設の『NORTH SHORE CAFE(ノースショアカフェ)』もオープンです。

『Tiki’s Tokyo』〈カフェタイムメニュー〉パンケーキ リリコイクリーム&フルーツ 1,800円『Tiki’s Tokyo』〈カフェタイムメニュー〉パイナップルブリュレ 2,300円

「Tiki’s Tokyo」は、ハワイの“Always Aloha”スピリットを受け継ぎ、ゲストを家族のように迎える温かなおもてなしが売り。ドッグフレンドリー仕様で犬用メニューも充実しており、バースデープランも用意されています。店内でも一緒に食事ができ、愛犬との特別な時間を過ごすことができます。

『NORTH SHORE CAFE』 マラサダ(プレーン/シナモン/カスタードクリーム/チョコレートクリーム) 各320円~『NORTH SHORE CAFE』 アイスクリーム(バニラ/マンゴー/ココナッツ/キウイ& バナナ 他) 各420円~

『NORTH SHORE CAFE』では、ハワイアンコーヒーとマラサダ、アイスクリームなどをテイクアウトでき、代々木公園を散策しながらハワイの味を気軽に楽しむことができます。アパレルアイテムや贈り物にも最適なドリップパックコーヒーやパンケーキミックスも販売します。

場所は、原宿駅から山手線の線路沿いを進んだところ。渋谷の街の喧騒を抜け出すのにもちょうど良さそうですね。

About Shop

『Tiki’s Tokyo』『NORTH SHORE CAFE』

渋谷区神南1-1-1 代々木公園BE STAGE 1F

営業時間:〈Tiki’s Tokyo〉11:00~23:00(カフェタイム 14:30~17:00、ラストオーダー/フード22:00/ドリンク22:30)※変更の可能性あり 〈NORTH SHORE CAFE〉11:00~21:00

定休日:不定休

