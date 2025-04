【ちゃおコミックスフェア2025年春】 4月25日~開催予定

小学館は、マンガ雑誌「ちゃお」作品の新刊発売を記念したフェア「ちゃおコミックスフェア2025年春」を4月25日より開催する。

本フェアでは、対象コミックスを購入すると、キラキラホログラム加工の「春色パステル(※)フォトグレイ風シール」(全4種)がもらえる。4月25日には最新コミックス8タイトルも発売。すべて本フェアの対象となっている。

【フェア対象ちゃおコミックス(敬称略)】

・「シャイニング!」まいた菜穂:1~最新5巻

・「ないしょのリリー」ふじたはすみ:1~最新4巻

・「アクマでこれは恋じゃない!」七野ナナ:1~3巻、最新5巻

・「上杉くんは女の子をやめたい」やぶうち優:1~最新2巻

・「少女マンガのヒーローになりたいのにヒロイン扱いされる俺。」八神千歳:1~最新6巻

・「ペンギンのこと好き?~きみの羽毛さんになりたい~」環方このみ

・「ねこ、はじめました」環方このみ:1~3、最新14巻

・「はろー!マイベイビー」かわだ志乃:1~3巻

・「はろー!マイベイビーS」かわだ志乃:最新1巻

※各作品、4月25日発売の最新刊も対象。

※配布方法の詳細はコミックス購入前に店頭で確認してほしい。また、コミックスの発売日・フェアのスタート日が異なる地域・店舗がある。

※対象コミックス1冊につき特製シールが1枚もらえる。

※シールの種類が選べない場合がある。

※数に限りがあり、無くなり次第終了となる。

ちゃおコミックス「シャイニング!」/まいた菜穂

5巻 書影

1~4巻発売中

4月25日 最新5巻発売

定価:各528~594円

ちゃおコミックス「ないしょのリリー」/ふじたはすみ

4巻 書影

1~3巻発売中

4月25日最新4巻発売

ふじたはすみ

定価:各594円

ちゃおコミックス「アクマでこれは恋じゃない!」/七野ナナ

5巻 書影

1~4巻発売中

4月25日最新5巻発売

定価:各594円

ちゃおコミックス「上杉くんは女の子をやめたい」/やぶうち優

2巻 書影

1巻発売中

4月25日最新2巻発売

定価:各594円

ちゃおコミックス「少女マンガのヒーローになりたいのにヒロイン扱いされる俺。」/八神千歳

6巻 書影

1~5巻発売中

4月25日最新6巻発売

定価:各594円

ちゃおコミックス「ねこ、はじめました」/環方このみ

14巻 書影

1~13巻発売中

4月25日最新14巻発売

定価:各594円

ちゃおコミックス「はろー!マイベイビー」/かわだ志乃

「はろー!マイベイビー」

「はろー!マイベイビーS」

全15巻発売中

続編「はろー!マイベイビーS」が4月25日第1巻発売

定価:各594円

ピックアップタイトル

ちゃおコミックス「ペンギンのこと好き?~きみの羽毛さんになりたい~」環方このみ/監修協力・すみだ水族館

4月25日発売

定価:各594円

【「ペンギンのこと好き?~きみの羽毛さんになりたい~」について】

すみだ水族館×環方このみ氏、夢のコラボが実現。

「好きってなんだ?」自分の好きな物が見つからない、ちな。ある日、友だちの柚希ちゃんに連れられて、すみだ水族館に行くことに。そこで、ちなは運命の出会いを果たす。愛と笑いのペンギン物語スタート!

※このまんがに登場する羽毛さんと主人公は架空の人物です。

