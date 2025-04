¼ó°Ì¡¦ÀéÍÕ¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¤Î¹ë²÷¥´¥é¥Ã¥½¤Ç3Ï¢¾¡¡ª¡¡°¦É²¡õ¤¤¤ï¤­¤¬ÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡¿J2Âè10Àá

2025明治安田J2リーグ第10節が19日と20日に行われた。首位ジェフユナイテッド千葉は3連勝で独走態勢へ。ホームに大分トリニータを迎えた千葉は、54分にエドゥアルドが豪快なミドルシュートを叩き込んで先制すると、逃げ切って1−0で勝利した。ベガルタ仙台はロアッソ熊本を下して4戦無敗となり、3位に浮上。ジュビロ磐田はブラウブリッツ秋田に終盤勝ち越しを許して1−2で敗れ、3試合未勝利となった。

■J2第10節

■順位表

■J2第11節の対戦カード

【ゴール動画】千葉エドゥアルド、衝撃ゴラッソ

V・ファーレン長崎はヴァンフォーレ甲府に先制したものの追いつかれ、連敗を「3」で止めたが4戦勝ちなしに。FC今治とRB大宮アルディージャの好調な昇格組同士の対決はスコアレスドローに終わった。愛媛FCは待望の今季初勝利。モンテディオ山形との打ち合いを3−2で制し、昨年8月18日以来となる公式戦白星を掴んだ。いわきFCも待ちに待った今季初勝利。谷村海那が序盤と終盤にゴールを挙げて、カターレ富山に2−1で競り勝った。北海道コンサドーレ札幌は開始早々に藤枝MYFCの先制を許したものの、田中克幸の今季初ゴールとアマドゥ・バカヨコの得点で逆転勝利を収めた。水戸ホーリーホックは徳島ヴォルティスとの直接対決を1−0で制して6位に浮上している。今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。▼4月19日(土)モンテディオ山形 2−3 愛媛FCヴァンフォーレ甲府 1−1 V・ファーレン長崎サガン鳥栖 2−2 レノファ山口FC▼4月20日(日)ロアッソ熊本 0−1 ベガルタ仙台北海道コンサドーレ札幌 2−1 藤枝MYFCブラウブリッツ秋田 2−1 ジュビロ磐田ジェフユナイテッド千葉 1−0 大分トリニータカターレ富山 1−2 いわきFC徳島ヴォルティス 0−1 水戸ホーリーホックFC今治 0−0 RB大宮アルディージャ※()内は勝ち点/得失点差1位 千葉(27/+14)2位 大宮(20/+8)3位 仙台(18/+4)4位 今治(17/+7)5位 磐田(17/+1)6位 水戸(15/+3)7位 長崎(15/+1)8位 鳥栖(14/−2)9位 徳島(13/+1)10位 山形(12/+1)11位 富山(12/0)12位 大分(12/0)13位 藤枝(12/−1)14位 熊本(12/−2)15位 甲府(12/−2)16位 秋田(12/−7)17位 札幌(12/−7)18位 山口(8/−2)19位 愛媛(6/−8)20位 いわき(6/−9)▼4月25日(金)19:00 仙台 vs 愛媛19:00 水戸 vs 甲府19:00 大宮 vs 札幌19:00 千葉 vs 秋田19:00 磐田 vs 大分19:00 藤枝 vs 熊本19:00 鳥栖 vs 山形19:00 長崎 vs いわき▼4月26日(土)14:00 山口 vs 今治14:00 徳島 vs 富山