人気YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で公開された動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』に、カナダ・モントリオールから来日した旅行者AさんとBさんが登場した。案内人のJukiaさんと共に、初めての東京観光を満喫している。



この動画は、Jukiaさんが羽田空港に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で観光案内と宿泊先までの送迎を行う人気企画「FREE RIDE」の一環である。今回のゲストは、18時間ものフライトを終えたAさんとBさんだ。



最初は「ちょっと怖くて」と警戒し、予定もあったため一度はオファーを断った二人。しかし、JukiaさんのYouTubeチャンネルを見て企画の面白さを知り、「特別な機会だと思って!」(Bさん)、「滅多にこんなことはないし」(Aさん)と、わずか5分で気持ちが変化。再びJukiaさんのもとへ戻り、参加を快諾した。



車内に乗り込むと、早速トークが盛り上がる。初来日の感想を尋ねられると、Aさんは「日本はどこも清潔が行き届いてるわね!」「臭いもしないしキレイだし、ゴミが一つも落ちてないし」と感動。また、「私が住んでるところはゴミだらけよ(笑)」と続け、Jukiaさんの笑いを誘った。



二人は13年来の親友で、もともとは職場の同僚。一時期ルームメイトだった経験から、「ルームメイトとして仲良くできたから、旅行も問題ないと思ったのよ」と、今回の二人旅の背景も語られた。



一行が向かったのは、もんじゃ焼きで有名な月島。もんじゃ初体験の二人は、Jukiaさんから「見た目は変わってるけど、味はいいからね!」とレクチャーを受けながら実食。「これ、やばくない!? 超美味しいね!」「すごく美味しい!」と大喜びし、もんじゃに魅了された様子だった。



Bさんは、好物のお餅入りもんじゃに「お餅おいしい!」と笑顔を見せた。月島に向かう車中では、Aさんが「Mochi」を「Mushi(虫)」と聞き間違え、「それはまずいわね(笑)虫はいらないわ」と慌てるユーモラスな一幕もあった。



食後は、夜桜ライトアップが美しい六義園へ。幻想的なプロジェクションマッピングに見入り、「幻想的だね」「美しいね」「最高だね! 素晴らしいよ!」と目を輝かせながら立ち止まる。樹齢70年の見事なしだれ桜を前に、「本当に美しいわ!」「涙が出ちゃう(笑)」「こんなの見られるのは人生で一度きりよ!」と、感動の声が止まらなかった。



園を散策している際には、「オーララ!」(フランス語で「驚いたときや興奮したときに思わず口にする感嘆詞)と、思わず飛び出すほど感激していた。



動画の最後には、Jukiaさんの83歳のファンが手作りした和紙の栞などのプレゼントが贈られ、二人は大喜び。空港に戻る前にランチをすることになり、「絶対に(私たちが)支払うからね。戦争になるよ」と語る彼女たちのチャーミングな人柄と、Jukiaさんとの心温まる交流が印象的な動画となっている。



別れ際には、「本当に楽しかった!」「とても素敵な初日をありがとう! 一生忘れないわ!」と、Jukiaさんに感謝の言葉を伝え、感動的なフィナーレを迎えた。

