「築地銀だこ」の期間限定メニューとして「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」が登場!

特製ゆずフレークと、後がけの国産ゆずポン酢だれで味わう、さっぱり爽やかなたこ焼きです☆

価格:持帰り 777円(税込)/店内飲食 792円(税込)

内容:1舟8個入り

発売日:2025年4月18日(金)

販売店舗:日本国内の築地銀だこ店舗 (一部店舗を除く)

さっぱり果汁で箸がすすむ「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」が、全国の築地銀だこに期間限定で登場!

「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」は、2024年も期間限定メニューとして発売された人気のたこ焼きです。

芳醇な香りと爽やかな酸味が特長の 徳島県那賀町産 「木頭ゆず」 を使用した 「国産ゆずポン酢だれ」 をベースに、シャキシャキ食感の “九条ねぎ” を合わせ、彩り華やかな “特製ゆずフレーク” と “白ごま” をトッピングして仕上げています。

さらに、今回も後がけ用に開発した 「国産ゆずポン酢だれ」 を小袋で添付。

食べる直前にかけると、ベースのポン酢だれに、さらにすっきりとした酸味が加わり、後がけで “さっぱりうまい” 味わいを最後まで楽しめます。

九条ねぎ増量キャンペーン

実施期間:2025年4月18日(金)〜 4月30日(水)

対象商品:九条ねぎマヨ ゆずねぎポン(8個入り)、九条ねぎマヨ 特製ソース(8個入り)

※6個入りは対象外

対象メニューのトッピング「九条ねぎ」が “2倍” で提供される 「九条ねぎ増量キャンペーン」 を、期間限定で実施!

ネギ好きにはたまらない、この期間でしか味わえない、九条ねぎ山盛りの「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」と「九条ねぎマヨ 特製ソース」が存分に楽しめます。

柚子とポン酢のさっぱりとした味が人気の期間限定たこ焼きが、2025年も登場!

「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン」は、全国の築地銀だこ店舗にて、2025年4月18日(金)より期間限定で販売開始です。

※画像は全てイメージです

