マクドナルドの「ハッピーセット」に『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』のおもちゃが登場。

カギとなるひみつ道具や劇中衣装の「ドラえもん」をモチーフにした、8種類のおもちゃがもらえます☆

販売期間:2025年3月21日(金)〜約3週間(予定)

・第1弾 2025年3月21日(金)〜3月27日(木)

・第2弾 2025年3月28日(金)〜4月3日(木)

・第3弾 2025年4月4日(金)〜(第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ)

種類:全8種

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2025年3月7日より公開中の『映画ドラえもん』シリーズ45周年記念作品『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』

絵画に描かれた中世ヨーロッパの世界を舞台に繰り広げられる、アートと冒険がテーマの映画です!

そんな『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の世界をモチーフにしたおもちゃがもらえる、ハッピーセット「ドラえもん」が登場します。

映画の世界を思い浮かべながら、様々な遊びや仕掛けが楽しめるおもちゃのラインナップは、全部で8種類。

本作でカギとなるひみつ道具「はいりこみライト」や、劇中のローブの衣装を着た「ドラえもん」などをモチーフにしています。

今回もらえるおもちゃは、手指を器用に動かす力(身体動作)を育み、アートへの興味や表現力を引き出す内容。

おもちゃの仕組みを論理的に考える遊びも楽しめます。

映画の楽しさがさらに広がる、映画とあわせて楽しみたいおもちゃです☆

期間:2025年3月21日(金)〜3月27日(木)

2025年3月21日から登場する第1弾は4種類のおもちゃが登場。

紙にスタンプを押す「おして遊ぼう!ドラえもんのスタンプ」は、発想を自由に広げる表現力を育みます。

息を吹きかけるとボールが上下する「のぼっておりて!ドラえもんのビーズタワー」は、仕組みを観察して動きを予測する、論理的に考える力を伸ばしてくれるおもちゃ。

「くるくる回る!ドラえもんのスピナー」は、手指を器用に動かす(身体動作)遊びを上達させてくれます!

おして遊ぼう! ドラえもん のスタンプ

「ドラえもん」の姿をした、立体フィギュアのスタンプ。

フィギュアとして飾って楽しめるほか、上部分の底がスタンプになっており、好きな場所に押して遊べます!

のぼっておりて! ドラえもん のビーズタワー

「のぼっておりて!ドラえもんのビーズタワー」は、ボールが上下するタービンのおもちゃ。

「ドラえもん」に息を吹きかけてバーを回転させると、中のビーズが塔の中心を通って、上まで運ばれます。

その後、らせん部分を転がって下に落ち、また上に運ばれる動作を楽しめるおもちゃです☆

くるくる回る! ドラえもん のスピナー

劇中のローブの衣装を着た「ドラえもんの立体フィギュア」と、スピナーのおもちゃを組み合わせた「くるくる回る!ドラえもんのスピナー」

「ドラえもん」をスピナーに近づけると、中の磁石の力でスピナーがクルクル回りながら進みます。

のぞいてみよう!はいりこみライトのビューワー

「のぞいてみよう!はいりこみライトのビューワー」は、劇中に登場する「ドラえもん」のひみつ道具「はいりこみライト」がモチーフ。

中を覗くと、映画のシーンを描いたイラストが鑑賞できます。

持ち手部分のダイヤルを回すと、イラストが切り替わる仕組みです☆

期間:2025年3月28日(金)〜4月3日(木)

2025年3月28日からの第2弾には、4種類のおもちゃがラインナップ。

楽しい水鉄砲やピンボールなどが登場します。

砂鉄でお絵描きする「磁石でお絵かき!にっこりドラえもん」は、表現力を育むおもちゃ。

不思議な仕掛けのある「絵がつながる!どこでもドアのミラーボックス」も登場し、4種類からどれか1つがもらえます

ノビール水道管の水でっぽう

劇中に登場するひみつ道具「ノビール水道管」を持った「ドラえもん」の水鉄砲。

水の中に入れて、背中のボタンを押すと、水鉄砲に水が入ります。

ボタンを押すと蛇口から水が噴射し、水遊びが楽しくなるおもちゃです!

ボールを入れよう! ドラえもん のピンボール

映画の世界が背景になった、お城モチーフのピンボールゲーム。

指でレバーをはじき、中に入っている3つのボールが入ったカップの点数を競って遊びます☆

磁石でお絵かき!にっこり ドラえもん

「磁石でお絵かき!にっこりドラえもん」は、劇中の衣装の「ドラえもん」がモチーフ。

おもちゃを傾けて、内側に入っている砂鉄を隅に集めます。

ステッキを使って砂鉄を運び、笑顔の「ドラえもん」の顔を完成させて遊ぶおもちゃです!

絵がつながる!どこでもドアのミラーボックス

ベレー帽を被った「ドラえもん」の、半立体レリーフが施された「絵がつながる!どこでもドアのミラーボックス」

「どこでもドア」を開くと右側にじゃばら状の絵があり、左側の鏡の角度を調整してのぞくと鏡の中とつながって1枚の絵が見えます☆

『映画ドラえもん』シリーズ45周年記念作品『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の世界を楽しめる、8種類のおもちゃが「ハッピーセット」に登場。

マクドナルドのハッピーセット「ドラえもん」は、2025年3月21日より発売です☆

※在庫の状況に応じて過去販売したおもちゃ等が登場する場合があります

※各おもちゃは数量に限りあります

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2025

