マクドナルドが、2025年もゲストに満足してもらえるよう、マクドナルドならではの“おいしさとバリュー”をお届け。

その一環としてサイドメニューとドリンクMが付いて手軽に楽しめる500円台のバリューセットラインアップに、新たに「ハンバーガー」のセットが500円で加わり、500円台のラインナップに5種進化して、新名称「セット 500」に生まれ変わります!

マクドナルド「セット 500」

販売時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前4時59分まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドにて販売されている、サイドメニューとドリンクMが付いて手軽に楽しめる500円台のバリューセットラインナップに、新しく「ハンバーガー」のセットが500円仲間入り。

現在発売されている4メニューと合わせ、計5つの500円台ラインナップに進化して、新名称「セット 500」に生まれ変わります☆

ボリューム感がありながらおトクなバーガー「マックチキン」「スパチキ」「チキチー」「エグチ」に、選べるサイドメニューとドリンクMがついて、いつでも500円台で楽しめるセットは「ちょいセット」として人気を博していました。

今回「ハンバーガー」のセットが10年ぶりの復活を果たし500円で加わることで「マックチキン」と合わせて500円ぴったりで楽しめるセットが2種類に増え、ほかの500円台のセット3種類と合わせて合計5種類の「セット 500」として進化します。

そして500円台で楽しめるおトクなセットとしてより親しんでもらえるよう、新しい名称「セット 500」に生まれ変わります☆

ハンバーガー セット

価格:単品 190円(税込)〜/セット 500円(税込)

セット発売日:2025年3月12日(水)〜

※単品はレギュラー販売中

マクドナルドのおいしさの原点である「ハンバーガー」

香ばしく焼き上げられた、つなぎを一切使用していない、ジューシーな100%ビーフパティに、ケチャップ、マスタード、ピクルス、オニオンを合わせた、シンプルながらもビーフそのもののおいしさを味わっていただける一品です。

お好きなサイドメニューとドリンクMが付いた、ボリューム感もおトク感も満足なセットです。

マックチキン セット

単品 190円〜(税込)〜セット 500円(税込)

※レギュラー販売中

黒コショウと白コショウの効いたサクサクのチキンパティをシャキシャキレタスと合わせて、香ばしくトーストしたゴマ付きバンズでサンドしまた「マックチキン」

レモンの酸味を効かせた爽やかなスイートレモンソースで味付けした食べ応えのある一品です。

スパチキ(スパイシーマックチキン)セット

価格:単品 220円(税込)〜/セット 540円(税込)

※レギュラー販売中

唐辛子の辛さとガーリックの旨みが効いた絶妙な辛さのスパイシーソースがたまらない「スパチキ(スパイシーマックチキン)」

黒コショウと白コショウの効いたサクサクのチキンパティとシャキシャキのレタスとの相性も良く、ガツンと刺激的な旨辛ソースがやみつきになる一品です。

チキチー(マックチキン チーズ)セット

価格:単品 250円〜(税込)〜セット 560円(税込)

※レギュラー販売中

黒コショウと白コショウの効いたサクサクのチキンパティと、とろ〜りとろけるチェダーチーズのコンビネーションが絶妙な「チキチー(マックチキン チーズ)」

シャキシャキのレタスと合わせて、香ばしくトーストしたゴマ付きバンズでサンドし、レモンの酸味を効かせた爽やかなスイートレモンソースの味付けがたまらない一品です。

エグチ(エッグチーズバーガー)セット

価格:単品 250円〜(税込)〜セット 560円(税込)

※レギュラー販売中

おなじみのチーズバーガーに、お店で一つずつ蒸し焼きしている国産たまごをプラスした「エグチ(エッグチーズバーガー)」

たまごと、100%ビーフパティ、とろ〜りとろけるチェダーチーズに、オニオン、ピクルスをあわせ、マスタード、ケチャップで仕上げた絶妙な味わいの一品です。

新TVCM:セット500「ハンバーグラー」篇

放映開始日:2025年3月11日(火)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

「セット 500」の新TVCMに、ハンバーガーセットが500円で復活することを記念して、マクドナルドの人気キャラクター“ハンバーグラー”が登場。

おいしそうなハンバーガーを手に取る女性、ふと視線に気づくと…ハンバーガー大好き“ハンバーグラー”が見ています!

ハンバーガーをじっと見つめ、ハンバーガーの動きを追いかけ狙っている”ハンバーグラー”に、思わず立ち上がり席を変える女性。

昔から変わらない、いたずら好きハンバーグラーの愛くるしい動きとともに、ハンバーガーがサイドメニューとドリンク付きで500円の「セット500」となって復活するハンバーガーセットの魅力を伝えます。

メイン5種類、サイド4種類、ドリンク22種類の計440通りとなるお得なセット。

2025年3月12日より「ハンバーガー」が仲間入りする、マクドナルド「セット 500」の紹介でした☆

