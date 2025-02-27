Ä®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤ÎÎò»ËÅª²÷µó¤Ë¥í¥Ê¥¦¥É¤â¡Ä¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï60Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¤¨

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Happy to celebrate Founding Day with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, and honored to attend the Saudi Cup horse race ceremony in Riyadh. pic.twitter.com/qlkW3ABPla
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2025
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