9割以上が新たにペットを迎えても加入させると回答！「ペット保険」に関するアンケート

ピクシーは、犬や猫の飼い主さま300人を対象に行った「ペット保険」に関するアンケート調査の結果を発表しました。

ピクシー「ペット保険」に関するアンケート

調査対象 :Webアンケート調査Freeasyモニター

調査方法 :インターネットによるアンケート回答

調査対象 :事前調査で犬猫を飼っていると回答した方

有効回答数:300名

集計期間 :2024年10月25日

【調査結果まとめ】

ペット保険に加入している方は61%で、加入した理由の1位は「高額になりやすい治療費の負担を軽減したいから」でした。

88%がペット保険に「加入していて良かった」と回答し、94%が「新たにペットをお迎えしても加入させる」と回答しています。

多くの方がペット保険に満足し、必要性を感じているとうかがえる結果となりました。

■ペット保険に加入している飼い主さまは約6割

まずは、ペット保険に加入しているかどうかを質問したところ、61%が加入していました。

ペットの平均寿命の伸長や大手保険会社の参入などにより、ペット保険の認知度や加入率は上昇していると考えられます。

ただし、日本におけるペット保険の加入率は20.2%※という調査結果もあります。

今回のアンケートでは、ペット保険に関心の高い方が多く含まれていたのかもしれません。

※参考:アイペット損保「ペット保険の必要性 ペット保険の加入率はどのくらい?」

ペット保険に加入していますか?

■加入した理由は「高額になりやすい治療費の負担を軽減したいから」が最も多い

ペット保険に加入している方に理由をうかがったところ、「高額になりやすい治療費の負担を軽減したいから(60%)」が1位でした。

2位は、「ペットがなりやすいケガや病気に備えたいから(46%)」、3位は、「ペットが高齢になったときの治療費が心配だから(44%)」です。

犬や猫には人のような公的な医療保険がなく、治療費の全額が自己負担になるため、高額になることも少なくありません。

そのため、将来かかるであろう治療費に備えたり、十分な治療を受けさせたりするために加入している方が多いと考えられます。

ペット保険に加入した理由は何ですか?

■88%が「ペット保険に加入していて良かった」と回答

ペット保険に加入していて「良かったと思う」方は42%、「どちらかといえばそう思う」方は46%でした。

88%の方がペット保険に満足しているようです。

対して、加入していて「良かったと思わない」と回答した方はいませんでした。

加入した理由で票を集めた「治療費の負担軽減」や「ケガや病気への備え」にペット保険は適していると考えられます。

ペット保険に加入していて良かったと思いますか?

■新たにペットをお迎えしても、94%は「ペット保険に加入させる」

最後に、新たにペットをお迎えするとしたら、ペット保険に加入させるかを質問しました。

「加入させる」が58%、「どちらかといえば加入させる」が36%で、94%の方は加入の意向があるとわかります。

加入して「良かったと思う」「どちらかといえばそう思う」回答の合計88%を上回ることから、ペット保険のニーズは今後も高まっていくと推測される結果となりました。

新たにペットをお迎えするとしたら、ペット保険に加入させますか?

