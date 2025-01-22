1月10〜12日の3日間、千葉・幕張メッセにて開催された「TOKYO AUTO SALON 2025」。クルマ好きには待ちに待った世界最大のカスタムカーイベントで、新年のスタートを感じる恒例イベントとなっています。今年は3日間の来場者が25万8406人（2024年よりも約2万8000人増加）と、大いに盛り上がりを見せました。

イベントの様子を全3回に分けて送ります。第3回は「エクセディ」「トピー実業」「CUSUCO」「C-WEST」「アバ」「RACING GEAR」「ヴァレンティンジャパン」「ラブラーク」「オーリンズ」「MONZA JAPAN ×KOSEI」「AME Wheels」「CABANA」「スズキ」「いすゞA&S」「SPARCO」「BMW Japan」「EXIZZLE-LINE」「HC GALLERY」「BYD」「フォルクスワーゲンジャパン」「Hyudai」「パナソニックオートモーティブシステムズ」「GYON Japan」「KOYORADO」SENSEBRAND D-SPORTS」「プロスタッフ」「豊田自動織機」「ハーテリー」「尾林ファクトリー」「埼玉自動車大学校」「NEXUS Japan × BLACK BEAR」「ヤマハ発動機」から73人のコンパニオンが登場します。

【73人を一挙に紹介！】

＜エクセディ＞

一ノ瀬 のこ（いちのせ・のこ）

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【一ノ瀬 のこさんギャラリー】

菅田れもん（すだ・れもん）

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【菅田れもんさんギャラリー】

＜トピー実業＞

古城優奈（こじょう・ゆな）

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【古城優奈さんギャラリー】

北郷ゆい（ほんごう・ゆい）

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【北郷ゆいさんギャラリー】

＜CUSUCO＞

赤城ありさ（あかぎ・ありさ）

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【赤城ありささんギャラリー】

＜C-WEST＞

宮瀬七海（みやせ・ななみ）（写真左）

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鈴木南美（すずき・なみ）（写真右）

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【宮瀬七海さん＆鈴木南美さんギャラリー】

水瀬琴音（みなせ・ことね）

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【水瀬琴音さんギャラリー】

小湊美月（こみなと・みづき）

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【小湊美月さんギャラリー】

＜アバ＞

木村 楓（きむら・かえで）

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【木村 楓さんギャラリー】

＜RACING GEAR＞

五十川ちほ（いそがわ・ちほ）

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【五十川ちほさんギャラリー】

＜ヴァレンティンジャパン＞

寺地みのり（てらち・みのり）

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【寺地みのりさんギャラリー】

砂羽美月（さわ・みつき）

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【砂羽美月さんギャラリー】

葉月すみれ（はづき・すみれ）

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【葉月すみれさんギャラリー】

桐本瑶子（きりもと・ようこ）

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【桐本瑶子さんギャラリー】

＜ラブラーク＞

木村理恵（きむら・りえ）

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【木村理恵さんギャラリー】

＜オーリンズ＞

さかいゆりや

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【さかいゆりやさんギャラリー】

わかな

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【わかなさんギャラリー】

朝倉咲彩（あさくら・さあや）

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【朝倉咲彩さんギャラリー】

引地裕美（ひきち・ゆうみ）

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【引地裕美さんギャラリー】

香西珠希（かさい・たまき）

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【香西珠希さんギャラリー】

＜MONZA JAPAN ×KOSEI＞

羽瀬 萌（はせ・めぐむ）

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【羽瀬 萌さんギャラリー】

藤森マリナ（ふじもり・まりな）

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【藤森マリナさんギャラリー】

三宝愛久奈（さんぽう・あぐな）

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【三宝愛久奈さんギャラリー】

太田久美（おおた・くみ）

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【太田久美さんギャラリー】

葉月ゆうか（はづき・ゆうか）

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【葉月ゆうかさんギャラリー】

星ルミカ（ほし・るみか）（写真右）

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百田ゆり（ももた・ゆり）（写真左）

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【星ルミカさん＆百田ゆりさんギャラリー】

藤森マリナ（写真左）＆羽瀬 萌（写真右）

【藤森マリナさん＆羽瀬 萌さんギャラリー】

＜AME Wheels＞

亀澤杏菜（かめざわ・あんな）

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【亀澤杏菜さんギャラリー】

神崎 蓮（かんざき・れん）

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【神崎 蓮さんギャラリー】

＜CABANA＞

生田ちむ（いくた・ちむ）

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【生田ちむさんギャラリー】

＜SUZUKI＞

凪原せいら（なぎはら・せいら）

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【凪原せいらさんギャラリー】

＜いすゞA&S＞

早乙女るな（さおとめ・るな）

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【早乙女るなさんギャラリー】

福江ななか（ふくえ・ななか）

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【福江ななかさんギャラリー】

＜SPARCO＞

佐藤陽奈（さとう・ひな）

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【佐藤陽奈さんギャラリー】

南実千晴（みなみ・ちはる）

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【南実千晴さんギャラリー】

犬飼るい（いぬかい・るい）

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【犬飼るいさんギャラリー】

LUO（ろー）

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【LUOさんギャラリー】

＜BMW Japan＞

成沢紫音（なるさわ・しおん）

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【成沢紫音さんギャラリー】

＜EXIZZLE-LINE＞

夏川いづみ（なつかわ・いづみ）

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【夏川いづみさんギャラリー】

小林流唯（こばやし・るい）

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【小林流唯さんギャラリー】

＜HC GALLERY＞

ゆりちゃんモータース

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【ゆりちゃんモータースさんギャラリー】

＜BYD＞

鈴木珠莉（すずき・じゅり）

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【鈴木珠莉さんギャラリー】

釘嶋みな（くぎしま・みな）

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【釘嶋みなさんギャラリー】

坂口ゆき（さかぐち・ゆき）

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【坂口ゆきさんギャラリー】

芹澤ひかる（せりざわ・ひかる）

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【芹澤ひかるさんギャラリー】

＜フォルクスワーゲンジャパン＞

藤田香澄（ふじた・かすみ）

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【藤田香澄さんギャラリー】

＜Hyudai＞

百合園ひな（ゆりぞの・ひな）

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【百合園ひなさんギャラリー】

倉町はんな（くらまち・はんな）

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【倉町はんなさんギャラリー】

＜パナソニックオートモーティブシステムズ＞

西野きなこ（にしの・きなこ）

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【西野きなこさんギャラリー】

幸村百々乃（ゆきむら・ももの）

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【幸村百々乃さんギャラリー】

愛野陽菜（あいの・ひな）

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【愛野陽菜さんギャラリー】

門野まゆ（かどの・まゆ）

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【門野まゆさんギャラリー】

＜GYON Japan＞

西山絵里香（にしやま・えりか）

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【西山絵里香さんギャラリー】

鈴乃八雲（すずの・やくも）

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【鈴乃八雲さんギャラリー】

＜KOYORADO＞

岡元有紀（おかもと・ゆき）

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【岡元有紀さんギャラリー】

＜SENSEBRAND D-SPORTS＞

荏崎ろあ（えざき・ろあ）

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【荏崎ろあさんギャラリー】

＜プロスタッフ＞

高岡みほ（たかおか・みほ）

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【高岡みほさんギャラリー】

志知美代子（しち・みよこ）

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【志知美代子さんギャラリー】

白崎つかさ（しろさき・つかさ）

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【白崎つかささんギャラリー】

神崎りな（かんざき・りな）

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【神崎りなさんギャラリー】

＜豊田自動織機＞

廣川エレナ（ひろかわ・えれな）

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【廣川エレナさんギャラリー】

直井寧音（なおい・ねお）

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【直井寧音さんギャラリー】

＜ハーテリー＞

ちゃろ

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【ちゃろさんギャラリー】

宮本さやか（みやもと・さやか）

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【宮本さやかさんギャラリー】

＜尾林ファクトリー＞

山本紗彩（やまもと・さあや）

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【山本紗彩さんギャラリー】

菅生玲夏（すごう・れいか）

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【菅生玲夏さんギャラリー】

ひなこ

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【ひなこさんギャラリー】

＜埼玉自動車大学校＞

荒井つかさ（あらい・つかさ）

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【荒井つかささんギャラリー】

相沢菜月（あいざわ・なつき）

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【相沢菜月さんギャラリー】

＜NEXUS Japan × BLACK BEAR＞

ななえなな

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【ななえななさんギャラリー】

小田カノン（おだ・かのん）

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【小田カノンさんギャラリー】

＜ヤマハ発動機＞

那津あやこ（なつ・あやこ）

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【那津あやこさんギャラリー】

ナナ

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【ナナさんギャラリー】

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