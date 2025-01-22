【保存版】フォトレポート第3弾！73人のコンパニオンが登場＆200枚超の写真で振り返る「オートサロン2025」
1月10〜12日の3日間、千葉・幕張メッセにて開催された「TOKYO AUTO SALON 2025」。クルマ好きには待ちに待った世界最大のカスタムカーイベントで、新年のスタートを感じる恒例イベントとなっています。今年は3日間の来場者が25万8406人（2024年よりも約2万8000人増加）と、大いに盛り上がりを見せました。
イベントの様子を全3回に分けて送ります。第3回は「エクセディ」「トピー実業」「CUSUCO」「C-WEST」「アバ」「RACING GEAR」「ヴァレンティンジャパン」「ラブラーク」「オーリンズ」「MONZA JAPAN ×KOSEI」「AME Wheels」「CABANA」「スズキ」「いすゞA&S」「SPARCO」「BMW Japan」「EXIZZLE-LINE」「HC GALLERY」「BYD」「フォルクスワーゲンジャパン」「Hyudai」「パナソニックオートモーティブシステムズ」「GYON Japan」「KOYORADO」SENSEBRAND D-SPORTS」「プロスタッフ」「豊田自動織機」「ハーテリー」「尾林ファクトリー」「埼玉自動車大学校」「NEXUS Japan × BLACK BEAR」「ヤマハ発動機」から73人のコンパニオンが登場します。
【73人を一挙に紹介！】
＜エクセディ＞
一ノ瀬 のこ（いちのせ・のこ）
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【一ノ瀬 のこさんギャラリー】
菅田れもん（すだ・れもん）
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【菅田れもんさんギャラリー】
＜トピー実業＞
古城優奈（こじょう・ゆな）
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【古城優奈さんギャラリー】
北郷ゆい（ほんごう・ゆい）
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【北郷ゆいさんギャラリー】
＜CUSUCO＞
赤城ありさ（あかぎ・ありさ）
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【赤城ありささんギャラリー】
＜C-WEST＞
宮瀬七海（みやせ・ななみ）（写真左）
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鈴木南美（すずき・なみ）（写真右）
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【宮瀬七海さん＆鈴木南美さんギャラリー】
水瀬琴音（みなせ・ことね）
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【水瀬琴音さんギャラリー】
小湊美月（こみなと・みづき）
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【小湊美月さんギャラリー】
＜アバ＞
木村 楓（きむら・かえで）
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【木村 楓さんギャラリー】
＜RACING GEAR＞
五十川ちほ（いそがわ・ちほ）
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【五十川ちほさんギャラリー】
＜ヴァレンティンジャパン＞
寺地みのり（てらち・みのり）
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【寺地みのりさんギャラリー】
砂羽美月（さわ・みつき）
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【砂羽美月さんギャラリー】
葉月すみれ（はづき・すみれ）
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【葉月すみれさんギャラリー】
桐本瑶子（きりもと・ようこ）
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【桐本瑶子さんギャラリー】
＜ラブラーク＞
木村理恵（きむら・りえ）
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【木村理恵さんギャラリー】
＜オーリンズ＞
さかいゆりや
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【さかいゆりやさんギャラリー】
わかな
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【わかなさんギャラリー】
朝倉咲彩（あさくら・さあや）
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【朝倉咲彩さんギャラリー】
引地裕美（ひきち・ゆうみ）
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【引地裕美さんギャラリー】
香西珠希（かさい・たまき）
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【香西珠希さんギャラリー】
＜MONZA JAPAN ×KOSEI＞
羽瀬 萌（はせ・めぐむ）
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【羽瀬 萌さんギャラリー】
藤森マリナ（ふじもり・まりな）
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【藤森マリナさんギャラリー】
三宝愛久奈（さんぽう・あぐな）
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【三宝愛久奈さんギャラリー】
太田久美（おおた・くみ）
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【太田久美さんギャラリー】
葉月ゆうか（はづき・ゆうか）
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【葉月ゆうかさんギャラリー】
星ルミカ（ほし・るみか）（写真右）
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百田ゆり（ももた・ゆり）（写真左）
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【星ルミカさん＆百田ゆりさんギャラリー】
藤森マリナ（写真左）＆羽瀬 萌（写真右）
【藤森マリナさん＆羽瀬 萌さんギャラリー】
＜AME Wheels＞
亀澤杏菜（かめざわ・あんな）
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【亀澤杏菜さんギャラリー】
神崎 蓮（かんざき・れん）
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【神崎 蓮さんギャラリー】
＜CABANA＞
生田ちむ（いくた・ちむ）
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【生田ちむさんギャラリー】
＜SUZUKI＞
凪原せいら（なぎはら・せいら）
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【凪原せいらさんギャラリー】
＜いすゞA&S＞
早乙女るな（さおとめ・るな）
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【早乙女るなさんギャラリー】
福江ななか（ふくえ・ななか）
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【福江ななかさんギャラリー】
＜SPARCO＞
佐藤陽奈（さとう・ひな）
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【佐藤陽奈さんギャラリー】
南実千晴（みなみ・ちはる）
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【南実千晴さんギャラリー】
犬飼るい（いぬかい・るい）
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【犬飼るいさんギャラリー】
LUO（ろー）
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【LUOさんギャラリー】
＜BMW Japan＞
成沢紫音（なるさわ・しおん）
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【成沢紫音さんギャラリー】
＜EXIZZLE-LINE＞
夏川いづみ（なつかわ・いづみ）
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【夏川いづみさんギャラリー】
小林流唯（こばやし・るい）
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【小林流唯さんギャラリー】
＜HC GALLERY＞
ゆりちゃんモータース
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【ゆりちゃんモータースさんギャラリー】
＜BYD＞
鈴木珠莉（すずき・じゅり）
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【鈴木珠莉さんギャラリー】
釘嶋みな（くぎしま・みな）
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【釘嶋みなさんギャラリー】
坂口ゆき（さかぐち・ゆき）
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【坂口ゆきさんギャラリー】
芹澤ひかる（せりざわ・ひかる）
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【芹澤ひかるさんギャラリー】
＜フォルクスワーゲンジャパン＞
藤田香澄（ふじた・かすみ）
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【藤田香澄さんギャラリー】
＜Hyudai＞
百合園ひな（ゆりぞの・ひな）
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【百合園ひなさんギャラリー】
倉町はんな（くらまち・はんな）
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【倉町はんなさんギャラリー】
＜パナソニックオートモーティブシステムズ＞
西野きなこ（にしの・きなこ）
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【西野きなこさんギャラリー】
幸村百々乃（ゆきむら・ももの）
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【幸村百々乃さんギャラリー】
愛野陽菜（あいの・ひな）
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【愛野陽菜さんギャラリー】
門野まゆ（かどの・まゆ）
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【門野まゆさんギャラリー】
＜GYON Japan＞
西山絵里香（にしやま・えりか）
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【西山絵里香さんギャラリー】
鈴乃八雲（すずの・やくも）
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【鈴乃八雲さんギャラリー】
＜KOYORADO＞
岡元有紀（おかもと・ゆき）
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【岡元有紀さんギャラリー】
＜SENSEBRAND D-SPORTS＞
荏崎ろあ（えざき・ろあ）
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【荏崎ろあさんギャラリー】
＜プロスタッフ＞
高岡みほ（たかおか・みほ）
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【高岡みほさんギャラリー】
志知美代子（しち・みよこ）
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【志知美代子さんギャラリー】
白崎つかさ（しろさき・つかさ）
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【白崎つかささんギャラリー】
神崎りな（かんざき・りな）
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【神崎りなさんギャラリー】
＜豊田自動織機＞
廣川エレナ（ひろかわ・えれな）
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【廣川エレナさんギャラリー】
直井寧音（なおい・ねお）
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【直井寧音さんギャラリー】
＜ハーテリー＞
ちゃろ
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【ちゃろさんギャラリー】
宮本さやか（みやもと・さやか）
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【宮本さやかさんギャラリー】
＜尾林ファクトリー＞
山本紗彩（やまもと・さあや）
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【山本紗彩さんギャラリー】
菅生玲夏（すごう・れいか）
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【菅生玲夏さんギャラリー】
ひなこ
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【ひなこさんギャラリー】
＜埼玉自動車大学校＞
荒井つかさ（あらい・つかさ）
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【荒井つかささんギャラリー】
相沢菜月（あいざわ・なつき）
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【相沢菜月さんギャラリー】
＜NEXUS Japan × BLACK BEAR＞
ななえなな
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【ななえななさんギャラリー】
小田カノン（おだ・かのん）
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【小田カノンさんギャラリー】
＜ヤマハ発動機＞
那津あやこ（なつ・あやこ）
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【那津あやこさんギャラリー】
ナナ
【ナナさんギャラリー】
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