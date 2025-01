ラーメン王が予想！「牡蠣ラーメン」の次は「ウニラーメン」!?

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。ラーメン王・小林孝充さんの予想は?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べロググルメ著名人でラーメン王の小林孝充さんにお答えいただきました。

教えてくれる人

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「OSTERIA CHOUZETSU TOKYO」です

菅野製麺所の生パスタを使用 写真:お店から

知る人ぞ知る会員制・完全予約制の人気焼肉店である「超絶焼肉 元三」が、2024年にオープンしたイタリアンのお店です。食べ放題飲み放題で6,000円台というそのバカみたいなコスパの良さもさることながら、肉料理のおいしさは流石の一言。また、パスタはラーメン業界では有名な菅野製麺所の生パスタを使っていてどれもおいしいです。クラウドファンディングの会員以外でも予約でき、会員以外でもコスパは十分いいので今後ますます人気になるはず!

肉料理も絶品 写真:お店から

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「uniRA」の「ウニラーメン」1,100円です

「ウニラーメン」1,100円 出典:maro-jさん

<店舗情報>◆OSTERIA CHOUZETSU TOKYO住所 : 東京都港区赤坂3-14-7 3FTEL : 050-5592-5964

こちらはウニ料理専門レストランである「ウニココ」が、2024年にオープンしたウニラーメン専門店です。ウニを贅沢に使ったウニまみれの一杯。「本日のウニ」として日替わりでいろんな種類のウニが用意されているのも特徴的です。

2025年は、背徳グルメ系ラーメンのバリエーションが一気に増えていくのではないかという兆しがあります。2024年に牡蠣ラーメンが一気に増えましたが、次に来るのはウニラーメンかも?

「ウニラーメンスタンダード」1,350円に「本日のウニ」400円をトッピング 出典:マーコラーメンさん

<店舗情報>◆uniRA住所 : 東京都新宿区荒木町3-3 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:小林孝充、食べログマガジン編集部

