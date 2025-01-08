¡ÖÂ¾¿Í»ö¤ß¤¿¤¤¡×ÃæµïÀµ¹¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡ÙµÙ»ßÈ¯É½¤â»ß¤Þ¤ÌÀâÌÀµá¤á¤ëÀ¼¡ÄÇ¯Ëö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÁ´ÈÝÄê
²áµî¤Ë½÷À¤È¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Ï¢Æü¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤Î¡Èº¹¤·ÂØ¤¨¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Çµ¯¤³¤ë¤Ê¤«¡¢1·î8Æü¡¢Ãæµï¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÔÈÖÁÈMC¤ÎÃæµï»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¾õ¶·¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢1·î12Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤éÅöÌÌ¤Î´ÖµÙ»ß¤È¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Õ
Ãæµï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢12·î19ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¡¢¡Ç23Ç¯6·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ñ¿©¤Î¾ì¤Ç½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¡È¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìó9000Ëü±ß¤Î¡È²ò·è¶â¡É¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÆÈ¼«¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢Ãæµï¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡È²ò·èºÑ¤ß¡É¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ò°÷¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¿©¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï12·î27Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÔÊÀ¼Ò¼Ò°÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»öÃæ¤Ë¤¢¤ë¿©»ö²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Åö³º¼Ò°÷¤Ï²ñ¤ÎÀßÄê¤ò´Þ¤á°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È´°Á´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ø¤À¤ì¤«to¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡½¡½¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬7Æü¡¢¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÇËÜ¿Í¤Î½Ð±é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï¡ÔÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¡¢ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Ï¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤â½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢TBS¤ä¥Æ¥ìÄ«¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÈÖÁÈº¹¤·ÂØ¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥¡¼¶É¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÈÊóÆ»¤¬¸¶°ø¡É¤È¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¥Õ¥¸¤Ï¡ØÈÖÁÈMC¤ÎÃæµï»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡Ù¤ÈÌÀ³Î¤Ë½÷À¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶É¤È¤·¤Æµ¿ÏÇ¤òÁ´ÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¤Ï´ØÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¾ðÊó¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÂ¾¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¤È¤Ï°ã¤¤¡¢±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÈÖÁÈµÙ»ßÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡£
¡ÔÂ¾¶É¤Ê¤é¤³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÎÉ¤¤¤¬¥Õ¥¸¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¡Õ
¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¡¡Â¾¿Í»ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ¯É½¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Õ
¡Ô¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¸µÃ¶ÊüÁ÷¤Î¡Ø¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡Ù¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê59¡Ë¤«¤é¡Öº£Ç¯¤¬ÀµÇ°¾ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¤Þ¤µ¤Ë½ÅÂç¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£