今週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月6日～12日) 今週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月6日～12日)



――――――――――――――――――― 1月 6日 (月) ――

◆国内経済

★大発会

・12月新車販売 (14:00)

・12月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国12月財新コンポジットPMI (10:45)

★中国12月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ12月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏12月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ドイツ12月消費者物価指数 (22:00)

・米国12月サービス業PMI[確報値] (23:45)

・米国11月製造業新規受注 (7日0:00)

・米国11月耐久財受注[確報値] (7日0:00)

★米ハイテク見本市「CES」：エヌビディアCEOが基調講演 (日本時間1月7日11時30分)



――――――――――――――――――― 1月 7日 (火) ――

◆国内経済

・12月マネタリーベース (08:50)

・10年国債入札

・経済3団体新年祝賀会

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏12月消費者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏11月失業率 (19:00)

★米国11月貿易収支 (22:30)

★米国12月ISM非製造業景気指数 (8日0:00)

・米国11月JOLTS求人件数 (8日0:00)

・米ハイテク見本市「CES」 (ラスベガス、～10日)

・米国3年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

〇パスコ <9232> [東証Ｓ]：上場廃止

〇出版貿 <8072> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＪＴＯＷＥＲ <4485> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月 8日 (水) ――

◆国内経済

・12月消費者態度指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏11月生産者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏12月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏12月景況感指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国12月ADP雇用統計 (22:15)

・米国週間石油在庫統計 (9日0:30)

★FOMC (12月17日～18日開催分) 議事要旨 (9日4:00)

・米国11月消費者信用残高 (9日5:00)

・米国10年国債入札



――――――――――――――――――― 1月 9日 (木) ――

◆国内経済

・11月毎月勤労統計 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月輸入車販売 (10:30)

・12月と24年の車名別新車販売 (11:00)

・12月都心オフィス空室率 (11:00)

・ファストリ <9983> が12月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・1月日銀地域経済報告・さくらリポート

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ11月貿易収支 (16:00)

・ユーロ圏11月小売売上高 (19:00)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国11月卸売売上高 (10日0:00)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 、コンステレーションブランズ /[印]タタ･コンサル



――――――――――――――――――― 1月10日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・11月全世帯家計調査 (8:30)

★11月景気動向指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★米国12月雇用統計 (22:30)

・米国1月ミシガン大学消費者信頼感指数 (11日0:00)

【海外決算】

[米]デルタエアラインズ



――――――――――――――――――― 1月11日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 1月12日 (日) ――

特になし





※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。





株探ニュース

