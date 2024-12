【「ウィザードリィ外伝 五つの試練」Nintendo Switch版】2025年1月30日 DL版発売予定2025年2月27日 パッケージ版発売予定価格: 3,980円(DL版) 4,980円(通常パッケージ版) 9,980円(コレクターズエディション)

イードは、Nintendo Switch用RPG「ウィザードリィ外伝 五つの試練」DL版のニンテンドーeショップページを12月26日に公開、予約開始した。価格は2025年1月30日に発売予定のDL版が3,980円、2025年2月27日に発売予定の通常パッケージ版が4,980円、パッケージコレクターズエディションが9,980円。

「ウィザードリィ外伝 五つの試練」は2006年にIRI-CT(現イード)が発売し、リニューアル版を2023年から販売しているもの。「ウィザードリィ」シリーズならではのシステムをもとに、複数のシナリオを遊べるRPGとなっている。

また本作DLC「戦闘の監獄」を2,480円、「慈悲の不在」を1,480円で販売。パッケージ版には「五つの試練」モンスターカード20種から2枚をランダムに封入し、パッケージコレクターズエディションにはDLC「慈悲の不在」ダウンロードコード、2枚組のサウンドトラック、アクリルスタンド、モンスターカード全20種と収納バインダーを限定ボックスに同梱する。

コレクターズエディション同梱内容

店舗特典

パッケージ

【『ウィザードリィ外伝 五つの試練』Nintendo Switchアナウンストレイラー】

(C) IID, Inc.

(C) 59 Studio.

(C) Basiscape Co.,Ltd.

Original Monster Design by Suemi Jun.

Wizardry TM is a trademark of Drecom Co., Ltd.