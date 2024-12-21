¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð2024Ç¯¤Ï¡ØG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù30¼þÇ¯¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Î¥â¥Ó¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡©
º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤¢¤È¶Ï¤«¡£2024Ç¯¤â¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ïº£Ç¯¤Ï1994Ç¯¤Ë¡Øµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é30Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â30¼þÇ¯¤ÎÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤È¤«³°ÅÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀïµ¥â¥Î¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£MS¡Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯MF¡Ê¥â¥Ó¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ë¤¬¼ç¤Ë³èÌö¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢µìÍè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤¬¡¢¤½¤Î¹ñ¶þ»Ø¤Î³ÊÆ®²È¤ò¡¢Åë¾è¼Ô¤ÎÆ°¤¤Èµ¡ÂÎ¤¬´°Á´¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥â¥Ó¥ë¥È¥ì¡¼¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿MF¤ËÅë¾è¤µ¤»¡¢¹ñ²È´ÖÂåÍýÀïÁèÅª³ÊÆ®Âç²ñ¤Î¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÄÀÅª¤Êµ¡ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó½êÂ°¤Î¥É¥â¥ó¡¦¥«¥Ã¥·¥å¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
º£Æü¤Ï30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢ÊªÀ¨¤¯¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÍ¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎMF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
É÷¼Ö¾®²°¤ËÊÑ·Á¤Ç¤¤ëMF¤Î´ñºö
¤Þ¤º¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Í¥ª¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¥ë¥É¥¬¡¼¤¬Áà¤ë¥Í¡¼¥Ç¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤À¡£¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Îµ¡ÂÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÉ÷¼Ö¾®²°¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¹ÂÎ¤Ë¤ÏÉ÷¼Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÉ÷¼Ö¾®²°¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ÎÀ¼Á¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¡¢¥ë¥É¥¬¡¼¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎMF¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¡É¤È¤¤¤¦·ãÀïÃæ¤ËÉ÷¼Ö¾®²°¤Ëµ¶Áõ¤·¤Æ¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÄÃºÂ¡£¸«»ö¤ËÀï¤ï¤º¤·¤Æ¾¡¤Á»Ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤ÏÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¥É¥¬¡¼¤â·àÃæ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¡£ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡¢Æ¹ÂÎÉôÊ¬¤ÎÉ÷¼Ö¤òºÇÂç²óÅ¾¤µ¤»¤Æ·«¤ê½Ð¤¹¶¯É÷¹¶·â¤Î¡Ö¥Í¡¼¥Ç¥ë¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¡£¥É¥â¥ó¤ò°ì½Ö¶ìÀï¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¤ÏÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉðÁõ¤¬ÉÏ¼å¤Ê¤Î¤Ç·ë¶É¤«¤Þ¤»¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¤È¤³¤í¤¬¥Í¥ª¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÀÇ½Åª¤Ë·çÅÀ¤ÎÂ¿¤¤¤Ï¤º¤ÎËÜµ¡¤òÂçÎÌ¤ËÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢½ªÈ×¤ÎÂÐ¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥àÀï¤Ç¤³¤ì¤é¤¬¥Í¥ª¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤«¤é°ìÀÆ¤Ë½Ð·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ë¿§¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Í¥ª¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾õ¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤â¤Ï¤äMA¡£Å··õÀäÅá¤Î²øÄ»¥Ø¥Ö¥ó¥º¥½¡¼¥É¡ª
Â³¤¤¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£ËÜºîÂè1ÏÃ¤Ç¥É¥â¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Í¥ª¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥±¥í¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥í¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡£¤½¤Î¥Í¥í¥¹¥¬¥ó¥À¥à¤Ëµ¶Áõ¤¹¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥â¥ó¤È¤ÎÂÐ·èÃæ¤ËÀµÂÎ¤ò¸½¤·¤¿MF¤¬¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ø¥Ö¥ó¥º¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÇò¤¤ºÙ¿È¤ÎÄ»¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢MA·ÁÂÖ¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥é¥Ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÔ¶Ù¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤¥«¥®ÄÞ¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê±©º¬¤¬ÆÃÄ§¡£´û¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î°Õ¾¢¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÎÏ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿MF¤Ç¡¢¹âµ¡Æ°¤ÇÀïÆ®ÎÏ¤â¹â¤¤¡£
É¬»¦µ»¤Ï¡¢¸µ¡¹¥Í¥í¥¹¥¬¥ó¥À¥à¤¬¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶ä¿§¤ÎµÓ¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¶ä¿§¤ÎµÓ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤¤¤¦½³¤êµ»¡£³Ê¥²¡¼¤Ç¸À¤¦Â¿ÃÊ¥Ò¥Ã¥È·¿¤Îµ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½øÈ×¤Ç¥É¥â¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¥ß¥±¥í¤¬°Ëâ¤Ëº²¤òÇä¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎMF¤ÏÈó¾ï¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ó¥×¥é²½¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥Ô¥¨¥í¶²ÉÝ¾É¤Î¥Á¥Ü¥Ç¡¼¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à
¥Ô¥¨¥í¤¬ÉÝ¤¤¡¢¶ì¼ê¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Ø½ÑÅª¤Ë¤âÆ»²½¶²ÉÝ¾É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Î©ÇÉ¤Ê¶²ÉÝ¾É¤Î°ì¤Ä¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Í¥ª¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î¥Á¥Ü¥Ç¡¼¤â¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¨¥í¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£
¤½¤Î¥Á¥Ü¥Ç¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Í¥ª¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥í¥Þ¥ê¥ª¤ÈMF¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥¨¥í¤Î´é¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÍ¤¹¤ë¥¸¥§¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤ò¶î¤ë¥Á¥Ü¥Ç¡¼¤ò¶²ÉÝ¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¡£¤·¤«¤â¥í¥Þ¥ê¥ª¼«¿È¤¬¥Ô¥¨¥í¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍ¾·×¤ËÊ¬¤¬°¤¤¡£
¥í¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀº¿À¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆKOÀ£Á°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Á¥Ü¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆÀ°Õµ»¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Á¤ò¶î»È¤·¤Æ¥í¥Þ¥ê¥ª¤ò·âÄÀ¡£Àº¿À¹¶·â¤³¤½Â¿ºÌ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉðÁõÌÌ¤¬º£°ì¤ÄÉÏ¼å¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Á¥Ü¥Ç¡¼ÆÃ¸ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤ÎMF¤Ç¤Ï¡¢²¾¤ËÊÌ¤Î¹ñ¤ÎMF¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤·¤«¤·Èà¤â¤Þ¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë¹½ÉáÄÌ¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎMF¡¢ÀìÍÑ¤Î°ìÎØ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ËÅÏ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
µìºî¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Ð¤â¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¼¿¹õ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¡ª
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Í¥ª¥Û¥ó¥³¥óÂåÉ½¤Ë¤·¤Æ¥É¥â¥ó¤Î»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÅìÊýÉÔÇÔ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢¤¬Áà¤ë¡¢·àÃæ¤Ç¤âºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ÎMF¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Ç¤¢¤ë¡£Á´¿È¤¬¹õ¤ÈÇ»¤¤»ç¿§¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÉô¤Î¥Ð¥¤¥ó¥À¡¼¤ÏÀÖ¡¢º¹¤·¿§¤Ë²«¿§¤È¤¤¤¦¿§»È¤¤¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¬¥ó¥À¥à¤À¡£
Æ¬¤«¤é¤Ï°ìÂÐ¤Î³Ñ¤¬¸åÊý¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¥¢¥¤¤Î¿¿²¼¤Ë¤ÏÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¶¯Å¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¡£Åë¾è¤¹¤ë¿ÍÊª¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤¡ÊÀ¸¿È¤ÇMF¤ò·âÇË¤Ç¤¤ë¡Ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤â¤Û¤ÜÌµÅ¨¤À¡£
¤³¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤È¥É¥â¥ó¤ÎÅë¾è¤¹¤ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¬¥ó¥À¥à¡¢¸å·Ñµ¡¤Î¥´¥Ã¥É¥¬¥ó¥À¥à¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¥º¥½¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥àºÙË¦¤ÎÎÏ¤Ç¤¤¤¯¤éÂ»½ý¤·¤Æ¤â¼«¸Ê½¤Éü¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜÍè¥Ç¥Ó¥ë¥¬¥ó¥À¥àºÙË¦¤Ï¡¢Åë¾è¼Ô¤ÎÀº¿À¤Ë¤Þ¤ÇºîÍÑ¤¹¤ë´í¸±°ø»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ß¥±¥í¤Ê¤É¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢¤Î¾ì¹ç¤ÏÀº¿ÀÎÏ¤¬Ä¶Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ÙÇÛ¤ò´°Á´¤ËÂÇ¤ÁÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É¬»¦µ»¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥É¥â¥ó¤Î·«¤ê½Ð¤¹¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡×¤ä¡ÖÇúÇ®¥´¥Ã¥É¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡×¤ÈÂÐ¤òÀ®¤¹¡Ö¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥â¥ó¤Ë¤³¤Î·ÏÅý¤Îµ»¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¤Î¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤³¤½Î®ÇÉÅìÊýÉÔÇÔ¤ÎËÜ²ÈËÜ¸µÉ¬»¦¹¶·â¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØG¥¬¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥ó¥À¥à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤ÏÁ´¤¯·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¢¤ê¡¢±§ÃèÀ¤µª¥â¥Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅö½é¤Ï¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÄñ¹³¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¼«¿È¤ÏÅö»þ¾®³ØÀ¸¡£BBÀï»Î¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëSD¥¬¥ó¥À¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÑÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ª¤ª¤¤Ê¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Ë¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡ØG¥¬¥ó¡Ù¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢¤¬Âè2¥¯¡¼¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤¬³èÌö¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¬¥ó¥×¥é¤Î¾¦ÉÊ²½¼ÂÀÓ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤ÏÊü±ÇÅö»þ¤Ë1/144¡¢1/100¤Ç¥×¥é¥â²½¡£¤³¤ì¤ÏËÜºî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼MF¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÆ±ÌÁ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¤â¤Ê¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÆ±ÌÁ¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÌ¤¤À¤Ë1/100¤Ç¤ÏÁ´Éô½ÐÂ·¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º1/100¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï1/144¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¾¦ÉÊ²½¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´°À®ÉÊ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÂ¿¿ô¡£Åë¾è¼Ô¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¡¢²¿Ç¯¤âÁ°¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢Ä¾¶á¤Ç¤â¿©´á¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°²ÄÆ°¥È¥¤¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¬¥ó¥À¥à¤³¤½¡¢¡ØG¥¬¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤¿¸ùÏ«¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥¢¥¸¥¢¤ÎÇ»¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¡ÄÂ¾¤Ë¤â¥¢¥·¥å¥é¥¬¥ó¥À¥à¤È¤«¡¢¥¹¥«¥ë¥¬¥ó¥À¥à¤È¤«¡¢Ì¾¾ÎÉÔÌÀ¤Î¥«¥Ë¥¬¥ó¥À¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊMF¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢30Ç¯·Ð²á¤·¤¿º£¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼³µÍ×¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢DVD¤äBD¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©