SAY MY NAME、韓国スキンケアブランド「TIAM」とのコラボポップアップが東京で開催決定！

SAY MY NAMEが、スキンケアブランド「TIAM」のアンバサダー就任を記念し、30日から12月8日まで、コラボポップアップをRAYARD MIYASHITA PARK 「THE [ ] STORE(ザ・ストア)」で開催する。「TIAM」は「素敵なもの・人に出会った瞬間の目の輝き」を意味する。お肌トラブルに対する解決策を提供するために生まれ、成分に特化した韓国スキンケアブランドである。有効成分をもとに様々なお肌悩みに合わせたアイテムを展開し、累計販売数は55万個(全ての販売サイト販売数量基準/リニューアル前の製品を含む)を達成している。低価格でハイクオリティのTIAMは、ブランドリピート率45%(2024年8月1日〜8月30日Qoo10内実績)と愛されているブランドだ。

■開催情報

TIAM×SAY MY NAMEコラボポップアップ



開催期間:2024年11月30日(土)〜12月8日(日)

開催場所:RAYARD MIYASHITA PARK 「THE [ ] STORE(ザ・ストア)」

住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号 RAYARD MIYASHITA PARK North 2階

営業時間:11:00-21:00

購入者特典:出店期間中、TIAMの商品を税込2,000円ご購入いただくごとに、SAY MY NAMEのオリジナルトレーディングカードを1枚ランダムでプレゼントいたします。さらに、一部のカードにはSAY MY NAMEメンバー直筆のサインが入っています。



【対象商品】

VABユースセラム(税込2,200円)

VAモイスチャライザー(税込2,750円)

VABファーミングアイクリーム(税込2,200円)

VB3ソース(税込2,200円)

VB3ミストトナー(税込1,980円)

VC24サプライズセラム(税込2,420円)

※なくなり次第終了。

※カードの交換は承っておりません。

※ランダムでメンバー直筆サイン入りカードが入っています。