Stray Kids、ニューアルバム「合（HOP）」ユニット＆集合コンセプトフォト第2弾を公開

Stray Kidsが、スーツで暗闇を照らした。23日、所属事務所JYPエンターテインメント(以下、JYP)は、新しい形式のアルバムSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」発売を控え、ユニットおよび集合コンセプトフォトを公開した。JYP関係者は「Stray Kidsは近づきがたいカリスマ性を放った。漆黒のような背景でバンチャン、リノ、チャンビン、ヒョンジン、ハン、フィリックス、スンミン、I․Nは、重厚感のある姿を披露。1990〜2000年代のヒップホップを思い起こさせるスーツを再解釈した」と説明した。

SKZHOP HIPTAPEはグループ名を略した“SKZ”と“HIP HOP”を合わせた造語だ。正式な定義のない「Stray Kidsだけの新たなジャンル」を披露するという意味が込められている。アルバムには、タイトル曲「Walkin On Water」をはじめ、「Bounce Back」「U(Feat. TABLO)」「Walkin On Water(HIP Ver.)」と、ワールドツアー「dominATE」で披露したメンバー別のソロステージ曲「Railway(バンチャン)」「Unfair(フィリックス)」「HALLUCINATION(I.N)」「Youth(リノ)」「So Good(ヒョンジン)」「ULTRA(チャンビン)」「Hold my hand(ハン)」「そうやって、ゆっくり、僕たち(スンミン)」がボーナストラックとして収録される。Stray KidsのSKZHOP HIPTAPE「合(HOP)」は、12月13日の午後2時(米東部時間基準0時)に発売される。