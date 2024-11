【Stellar Blade:アップデート】11月20日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」において、アップデートを本日11月20日に配信した。

本アップデートではイヴのキャラクターカスタマイズが拡張をはじめとしたアップデートのほか、スクウェア・エニックスのアクションRPG「NieR:Automata」とのコラボレーションとして、作中に登場する「2B」を模した衣装が追加される。

黒を基調したおなじみの衣装になっているが、本衣装にはギミックが存在する。カメラを操作し、スカートを覗くようなアングルになるとイヴに蹴られ、引きのアングルに戻される仕様になっている。

スカートを覗くと……

【「ステラーブレイド」2B衣装を下から覗くと思いっきり蹴られる!【ニーアコラボ】】

