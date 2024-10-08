Little Glee Monster、新曲「Break out of your bubble」MV公開決定！ドラマ『宙わたる教室』主題歌
■「Break out of your bubble」は、10月9日から先行配信がスタート！
Little Glee Monsterの新曲「Break out of your bubble」のMVが、10月9日21時に公開される。
10月9日にデジタルリリースされる「Break out of your bubble」は、10月8日スタートのNHKドラマ10『宙わたる教室』主題歌。11月13日にCDリリースもされる。
ドラマがスタートする10月にデビュー10周年を迎えるリトグリ。10月19・20日には東京・武蔵野の森 総合スポーツプラザメインアリーナにて『Little Glee Monster 10th Anniversary Live』を開催する。
2024.10.09 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Break out of your bubble」
2024.10.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Memories」
2024.11.13 ON SALE
SINGLE「Break out of your bubble」
NHKドラマ10『宙わたる教室』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/ts/11GMGMRG5V/
Little Glee Monster 10周年特設サイト
https://www.littlegleemonster.com/10th/
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/